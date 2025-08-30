Bogdana prevarili, stavio Luku na posljednje mjesto: Evo ko je ispred Dončića, tu je i legenda Srbije

Bogdan Bogdanović učestvovao je u jednoj od poznatih igrica i njegov zadatak bio je da rangira najbolje dodavače na Evropskom prvenstvu.

Izvor: MN PRESS

Bogdan Bogdanović bio je do igrice na Evropskom prvenstvu. Sad već čuveni sistem rangiranja na kojem igrači nasumično dobijaju imena košarkaša i rangiraju ih, napravio je zanimljivu situaciju kapitenu Srbije u kojoj nije imao mjesta za bolju poziciju od posljednje za Luku Dončića.

Zadatak Bogdana Bogdanovića bio je da rangira najbolje dodavače Eurobasketa, od prvog do petog mjesta, a kako se čini imena koja je dobijao sve su bila bolja i bolja. Krenuo je od Serhija Rodrigeza, bivšeg igrača Real Madrida i reprezentacije Španije, koji je osim po poenterskom učinku bio poznat i po razigravanju ekipe, pa je Španac dobio poziciju broj tri.

Sljedeća ličnost bila je Riki Rubio, koji je prema mišljenju Bogdanovića zaslužio poziciju broj četiri, a potom se Dimitris Diamantidis našao na poziciji broj dva, što je i napravilo problem srpskom kapitenu. Sljedeći igrač bio je Miloš Teodosić koji je zaista zaslužio poziciju broj jedan, s obzirom na to da je jedan od najboljih dodavača ovog turnira.

Međutim, posljednje ime glasilo je Luka Dončić, a s obzirom na to da nije imao gdje da smjesti prijatelja, Slovenac je morao na poziciju pet. Nasmijao se Bogdanović nemoćan da promijeni rangiranje igrača koje je prethodno iznio, ali je svakako bio svjestan značaja Dončića kao važnog dodavača u timu Slovenije. Luka na Eurobasketu prosječno bilježio devet asistencija.

Lista Bogdana Bogdanovića glasi:

Miloš Teodosić Dimitris Diamantidis Serhio Rodrigez Riki Rubio Luka Dončić

