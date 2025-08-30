Hrvatu nisu dali da vodi svoju zemlju, a zablistao na Eurobasketu: Pamtimo i šta je rekao o Jokiću

Ko je Dario Đerđa, sjajni hrvatski trener koji je danas ostvario svoju prvu pobjedu na Eurobasketu 2025 sa Belgijom? Godinama dominira u ovoj zemlji i trebalo je da vodi Hrvate, a oni su ga odbili.

Košarkaška reprezentacija Belgije ostvarila je danas prvu pobjedu na Eurobasketu 2025. U vrlo zanimljivoj utakmici u Katovicama gledali smo nestvaran preokret Belgije u posljednjoj četvrtini i pobjedu nad Islandom 71:64, čime je ova reprezentacija istakla kandidaturu da prođe u nokaut fazu.

Vodio je Island praktično sve vrijeme, a onda je Belgija u posljednjih deset minuta "dodala gas" i dobila je taj period igre 25:12, uz taktičku bravuru sjajnog trenera Darija Đerđe (50), inače rođenog Zadranina.

Ko je Dario Đerđa?

Ovaj 50-godišnji trener iz Zadra je trenersku karijeru počeo u Zagrebu, gdje je bio asistent, pa je bio i u Ciboni, pa Permu. Ključna godina njegovog života bila je 2008. kada je otišao u Belgiju i preuzeo Šarlrou, pa Lijež, a onda i Ostende sa kojim je čak 14 puta bio šampion ove zemlje. Preciznije, samo u prvoj sezoni nije bio šampion, dok je osam puta osvajao Kup i četiri puta Superkup...

Od naredne sezone vodiće francuski Limož, a zanimljiv detalj u njegovoj biografiji je da je nesuđeni selektor Hrvatske. Iako je bio asistent kod Velimira Perasovića 2015. godine, nikada nije stamostalno vodio "vatrene".

Zašto Hrvati nisu doveli Đerđu?

Dario Đerđa trebalo je da postane selektor Hrvatske 2023. godine, i tako da naslijedi Acu Petrovića, međutim potom je došlo do preokreta. Umjesto Đerđe, Upravni odbor KS Hrvatske izabrao je Josipa Sesara iz Cibone.

"Glasanje je otišlo u smjeru koji ja nisam predlagao i malo je reći da sam bio šokiran kada mi je glavni sekretar Vranković javio da je rezultat glasanja bio 8:2 u Sesarovu korist. U tom trenutku ja sam se vozio prema Dalmaciji jer sam tamo imao dogovorenu obavezu pa je bilo dogovoreno da prezentujem obojicu kandidata te da potom napustim sjednicu Upravnog odbora koja je imala i drugih tačaka na dnevnom redu", rekao je tada Petrović za "Večernji list".

"Sve do prošlog ponedjeljka i razgovora koji sam u Briselu obavio s Đerđom, Sesar je bio evidentan kandidat. No Đerđinim pristankom on je od ta dva kandidata stekao moje veće povjerenje. U sklopu izlaganja koje je trajalo 50-ak minuta, predstavio sam obojicu kandidata i kazao da je Đerđa sadašnjost, a Sesar talentovana budućnost. Prilično miran sam otišao s Upravnog odbora jer sve što sam dosad radio nailazilo je na odobravanje, svi moji prijedlozi bili su prihvatani sto odsto", dodao je Petrović i rekao da ne može da vjeruje šta se desilo.

"Zato jer je Dario Đerđa s reprezentacijom Belgije prošao ovo što Hrvatska treba da prođe, od pretkvalifikacija do Eurobasketa, i poznaje put koji je pred nama. Zna materiju, radio je u sličnim uslovima protiv suparnika sličnog kvaliteta. Osim toga, govorimo o treneru koji je s reprezentacijom sličnog kvaliteta kao što je naša dva puta pobijedio Pešićevu Srbiju, a na Eurobasketu, jedini, i budućeg prvaka Evrope Španiju", pričao je Petrović, ali uzalud, pošto su Hrvati pogriješili i danas ne igraju na turniru.

Dario Đerđa obožava Nikolu Jokića

Nije preveliko iznenađenje da je jedan od omiljenih igrača Darija Đerđe zapravo Nikola Jokić. Na tu temu pričao je u podkastu "Inkubator" prije dvije godine.

"Jokić je fenomen, što kaže moj dragi profesor i mentor: 'On ne treba biti brz, on brzo misli.' On brzo misli, on vidi sve i to je poenta svega. Brzo misli Bodiroga, brzo misli, vidi. To su igrači koji vide dva do tri koraka naprijed, a to su stekli zato što su radili na vještinama u kontinuitetu. Denver se zbog njega riješio Nurkića koji je u tom momentu bio jako dobar, ali su uvidjeli da je bolji, da je (da se ružno izrazim) monstrum veći nego što je to Nurkić."