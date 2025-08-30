Gruzija Aleksandra Džikića nije uspjela da iznenadi Italiju iako su 30 minuta bili u meču. Početak četvrte četvrtine im je presudio.

Izvor: GEORGI LICOVSKI/EPA

Djelovalo je da Aleksandar Džikić i njegova Gruzija mogu do novog izjenađenja na Eurobasketu, ali se to nije desilo, Držali su se tri četvrtine protiv Italije i na kraju su u prvih nekoliko minuta posljednjeg dijela potpuno pali. Poslije Španije, nisu mogli da pobijede i "azure".

Italija je na kraju pobijedila 78:62, mada taj rezultat nikako ne odslikava ono što se zapravo dešavalo na terenu na ovom meču. Gruzija je gubila na startu, pa su uspjeli da izjednače do poluvremena, a na kraju je serija od 13:0 na startu četvrtog dijela zapečatila sudbinu tima sa Kavkaza.

Trebalo im je četiri minuta da poentiraju u posljednjem dijelu igre, Aeksandar Džikić je na 66:47 zvao tajmaut, ali je već bilo kasno. Strašan meč odigrao je Goga Bitadze sa 22 poena, bio je ubjedljivo najefikasniji na meču ali nije to bilo dovoljno. Jedini koji ga je pratio bio je Sandro Mamukelašvili sa 13 oena i 5 skokova. Kod Italije Nijang je imao 15, Fontekio 14, Muhamet 143 poenna, Meli i Riči po 8...

Island i Belgija igrali za goli život

Vidi opis Džikićeva Gruzija samo nestala na Eurobasketu: Nadomak senzacije, a onda se desila katastrofa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/JAREK PRASZKIEWICZ Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: EPA/JAREK PRASZKIEWICZ Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: EPA/JAREK PRASZKIEWICZ Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: EPA/JAREK PRASZKIEWICZ Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: EPA/JAREK PRASZKIEWICZ Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: EPA/JAREK PRASZKIEWICZ Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: EPA/JAREK PRASZKIEWICZ Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: EPA/JAREK PRASZKIEWICZ Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: EPA/JAREK PRASZKIEWICZ Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: EPA/JAREK PRASZKIEWICZ Br. slika: 10 10 / 10

U važnom meču za prolaz dalje bilo je uzbudljivo do posljednjeg trenutka utakmice. Vodio je skoro cijeli meč Island, Belgija je povela na 66 sekundi do kraja i na kraju je pobijedila tako što Island poslije tajmauta nije uveo loptu na vrijeme u igru na 16 sekundi do kraja. Belgijanci su na kraju pobijedili 71:64.

Usjpela je Belgija serijom 10:0 u finišu posljednjeg dijela igre da predvođena Lekomtom dođe do pobjede koja im donosi šansu da izađu iz grupe i uđu u četvrtfinale.

Upravo je Lekomt sa 16 poena, 6 asistencija i 4 skoka bio najbolji kod pobjednika. Dvocifreni su bili Mvema sa 13 i Bako sa 10 poena, a Vanvin je uz 8 poena imao 10 skokova. Kod Islanda Hlinason je imao 20 poena i 10 skokova, ali mu dabl-dabl nije pomogao da donese pobjedu svom timu.