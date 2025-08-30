logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vlade Đurović podigao ton zbog Micića: "Majstore, nije ovo poligon za razigravanje... Vidi Jokića"

Vlade Đurović podigao ton zbog Micića: "Majstore, nije ovo poligon za razigravanje... Vidi Jokića"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Košarkaški trener Vlade Đurović podigao ton i očinski savjetovao Vasu Micića da se ugleda na Nikolu Jokića i da gleda isključivo timski rezultat, a ne lični doprinos.

Vlade Đurović kritikuje Vasilija Micića Izvor: TV Arena sport/Screenshot/MN Press

Košarkaška reprezentacija Srbije pobijedila je Portugal 80:68, međutim uprkos svemu bilo je stvari koje nisu bile sjajne i koje su svima "upale u oči". To su prije svega isključenje Filipa Petruševa u prvim minutima meča, pa povreda Bogdana Bogdanovića, ali i pomalo burna reakcija Vasilija Micića na klupi "orlova".

Od te tri stvari, košarkaški trener Vlade Đurović, ističe da je najproblematičnija zapravo posljednja, pošto mu se uopšte ne dopada stav sa kojim je Micić došao na Eurobasket 2025, pa tako od njega kao iskusnog košarkaša očekuje više.

Pogledajte

00:40
Vasa Micić i Svetislav Pešić
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

"Petrušev je prvi iskočio sa djetinjarijom, onda je došla povreda, pa je onda Micić... Ono što je uradio nam najmanje treba. Ne možeš ti da budeš u reprezentaciji, da tako kažem ružnu riječ - sitno sopstveni... I misliš promašio sam, mijenja me, a ja jedini nisam dao koš. Pa ovo je reprezentacija. Ne možeš tako, to je kolektiv. Moraš da budeš srećan i da vodimo jedan razlike, a da nemaš koš", poručio mu je Vlade Đurović na TV Arena Sport.

Takođe, Đurović je podigao ton i poručio je Miciću da se ugleda malo na Jokića: "Kad vodi ekipa, budi kao što se ponaša Jokić, ne gleda koliko je dao. Ne možeš da gledaš svoj lični dorinos. Znam da ti treba više minuta da se razigraš, promijenio si ekipe u NBA, nisi se istakao tamo, sad si najskuplji igrač u Evropi i hoćeš da pokažeš da si u reprezentaciji po rangu treći. Ali, majstore, nisi spreman, nemaš fizičku kondiciju, ovo nije poligon da te razigravamo. Ako igraš slabo, izvedemo te."

Iskusnom treneru zasmetalo je i što je opsovao dok je sjedio na klupi, vjerovatno i iz očaja, svjestan da je igrao loše.


"On sad dolazi u sukob sa trenerom i to može da bude korak unazad, ali nadam se da neće. Znam da je dobar momak, ali spusti se malo dole, veći je interes reprezentacije. Svi se tresemo da li ćemo uzeti zlato, a ti gledaš lični interes. To me je više pogodilo nego ovo s Petruševim", naglasio je Đurović.

Podsjetimo, Vasa Micić je u sastavu Srbije za današnji meč protiv Letonije koji je i te kako važan za Srbiju pošto će "orlovi" igrati i bez Bogdanovića, i to manje od 20 sati nakon završetka prethodnog dramatičnog duela sa Portugalom.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Eurobasket 2025 Vasilije Micić Vlade Đurović orlovi Srbija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC