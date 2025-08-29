"Jokić to nikada ne radi": Micić otkrio kako se Nikola ponaša u reprezentaciji

Vasilije Micić otkrio je šta to Nikola Jokić radi kada je sa ekipom u reprezentaciji Srbije. /Od izvještača MONDA sa Eurobasketa./

Izvor: MN PRESS

Šta to Nikolu Jokića čini toliko posebnim? Nisu tripl-dablovi koje pravi kada god poželi. Nisu asistencije koje zalude cijeli svijet, ni titula i MVP priznanja koje dobija. Šta je? Ponašanje i način na koji se ophodi prema ekipi. Ne može da se primijeti da je superstar i da je verovatno najveća zvezda na Eurobasketu. To potvrđuju riječi Vasilija Micića.

"Nikola je sjajan, sjajan momak. Veoma prizeman, unikatan u tom smislu. Njegov integritet sa timom i generalno, način ponašanja je sjajan primjer svima koji žele da postanu kao on. Superstar i NBA lider", rekao je Micić za "BasketNews".

Vasa ga poznaje još iz Mege, dugo su prijatelji. Jasno je i njemu i saigračima koliko takve male stvari pomažu da na parketu stvari funkcionišu "kao podmazane".

"Kada vidite njega kao lidera da je takav, onda su svi još više motivisani da igraju za tim."

"Jokić se nikada ne žali"

Objasnio je Vasa i šta je to što Nikolu krasi i čini drugačijim od drugih superstarova.

"Nikad se ne žali. Stvarno se nikada ne žali ni za šta, ne oblači se drugačije od drugih. Uvijek dolazi tačno na vrijeme, oblači se savršeno, kao što se dogovorimo. Djeluje da su to mali detalji, ali nikad, nikad ne propušta to, od kada ga poznajem."

Kada je sa nacionalnim timom ponaša se potpuno normalno, sve to pomaže cijelom timu, što se vidi po igri i rezultatima.

"Daje doprinos u ekipi tim malim stvarima. Voli da igra karte sa nama, da igra 'fantazi fudbal' i slično. Ne znam ni šta sve oni igraju, jer ja ne igram video igrice. Ali je on uvijek sa timom i voli to, radi to sasvim prirodno", zaključio je Micić.

Nikola Jokić, Eurobasket, Srbija-Estonija, asistencija Nikole Jokića

