logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Jokić to nikada ne radi": Micić otkrio kako se Nikola ponaša u reprezentaciji

"Jokić to nikada ne radi": Micić otkrio kako se Nikola ponaša u reprezentaciji

Autor Nemanja Stanojčić
0

Vasilije Micić otkrio je šta to Nikola Jokić radi kada je sa ekipom u reprezentaciji Srbije. /Od izvještača MONDA sa Eurobasketa./

Vasa Micić o Nikoli Jokiću Izvor: MN PRESS

Šta to Nikolu Jokića čini toliko posebnim? Nisu tripl-dablovi koje pravi kada god poželi. Nisu asistencije koje zalude cijeli svijet, ni titula i MVP priznanja koje dobija. Šta je? Ponašanje i način na koji se ophodi prema ekipi. Ne može da se primijeti da je superstar i da je verovatno najveća zvezda na Eurobasketu. To potvrđuju riječi Vasilija Micića.

"Nikola je sjajan, sjajan momak. Veoma prizeman, unikatan u tom smislu. Njegov integritet sa timom i generalno, način ponašanja je sjajan primjer svima koji žele da postanu kao on. Superstar i NBA lider", rekao je Micić za "BasketNews".

Vasa ga poznaje još iz Mege, dugo su prijatelji. Jasno je i njemu i saigračima koliko takve male stvari pomažu da na parketu stvari funkcionišu "kao podmazane".

"Kada vidite njega kao lidera da je takav, onda su svi još više motivisani da igraju za tim."

"Jokić se nikada ne žali"

Objasnio je Vasa i šta je to što Nikolu krasi i čini drugačijim od drugih superstarova.

"Nikad se ne žali. Stvarno se nikada ne žali ni za šta, ne oblači se drugačije od drugih. Uvijek dolazi tačno na vrijeme, oblači se savršeno, kao što se dogovorimo. Djeluje da su to mali detalji, ali nikad, nikad ne propušta to, od kada ga poznajem."

Kada je sa nacionalnim timom ponaša se potpuno normalno, sve to pomaže cijelom timu, što se vidi po igri i rezultatima.

"Daje doprinos u ekipi tim malim stvarima. Voli da igra karte sa nama, da igra 'fantazi fudbal' i slično. Ne znam ni šta sve oni igraju, jer ja ne igram video igrice. Ali je on uvijek sa timom i voli to, radi to sasvim prirodno", zaključio je Micić.

Pogledajte

00:39
Nikola Jokić, Eurobasket, Srbija-Estonija, asistencija Nikole Jokića
Izvor: RTS 1
Izvor: RTS 1

BONUS VIDEO:

Pogledajte

02:06
Vasilije Micić izjava pred Portugal
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vasilije Micić Nikola Jokić košarka orlovi Eurobasket 2025

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC