"Micić takvim stavom može sve da pokvari": Vlade Đurović kritikovao kompletan tim, poštedio samo dva igrača

0

Iskusni stručnjak Vlade Đurović je u analizi meča Srbije i Portugala istakao da su samo Nikola Jokić i Nikola Jović bili na svom niovu.

Vlade Đurović kritkovao Micića Izvor: Ivica Veselinov / imago sportfotodienst / Profimedia /arena 1 premium

Nakon teške pobjede Srbije nad Portugalom na Eurobasketu, čuli smo i analizu Vlade Đurovića. Iskusni srpski stručnjak je prvo nahvalio selektora Portugala i istakao da radi sjajan posao. A onda je kritikovao sudije i poteze nekih košarkaša.

"Htio sam da kažem dok smo analizirali akcije Portugala da je trener odličan. Izvukao je maksimum od ove ekipe. Odličan trener, namazan. Krenuli su oštro, iznenadile nas svojom oštrinom. Ako nam budu opet sudili oni, neće biti dobro", rekao je Đurović.

Za naš tim nije imao dosta kritika. Istakao je da je plejmejker našeg tima Aleksa Avramović uveo tim u loš ritam na početku utakmice, a da su arbitri dodatno sve pogoršali svojim kriterijumom. 

"Počeli smo utakmicu pogrešno. Mislim da je pristup igrača bio loš. Može trener da priča, ali igrači znaju da je to slabija ekipa i da ćemo mi to lako. Tako su ušli igrači, pogotovo Avramović. On me najviše razočarao jer je počeo tako. Kao hajde da razbijemo i ove kao one prekjuče. Da se i ja malo istaknem. Počeo je tako da nijednu akciju nije pozvao. Pogrešne odluke je imao, ušli smo u nervozu. Ovi su igrali oštro, a sudije su tolerisale oštriju igru", naglasio je on. 

Pohvalio dvojicu

Jedini igrači koji su svojom igrom  zadovoljili Vladu Đurovića su NBA asovi Srbije Nikola Jokić i Nikola Jović. Dobio je umjerene pohvale i Stefan Jović. 

"Na nivou kako bi trebalo igrali su danas Jokić i Jović.Stefan Jović tu negdje, ali vrlo prosječno. Ne kritikujem njih nego oni mogu i moraju mnogo bolje. Šta se desilo? Napravio je glupost Petrušev i imamo peh ako je ozbiljnija povreda Bogdanovića. Moraju svi mnogo bolje. Drago mi je što se vratio Dobrić sa dvije trojke, ali Gudurić nije igrao ono što može, pa eto i Marinković je ubacio nešto, ali nije to dovoljno", rekao je Vlade Đurović. 

Vidio je Micića

Pogledajte

00:40
Vasa Micić i Svetislav Pešić
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Selektor Svetislav Pešić je nezadovoljan igrom i ponašanjem zamijenio Vasilija Micića početkom četvrte četvrtine i nije ga vraćao na teren. 

"Micić vrlo nervozan. Jeste on igrao malo, ali onako nespreman i s obzirom na povredu koju je imao ne smije da očekuje više Baš je nervozan, vidim da je bio na klupi. Hvalio sam našu klupu, atmosferu, a on sa takvim stavom može to da pokvari", završio je Đurović. 

Tagovi

košarka Vasilije Micić Vlade Đurović Eurobasket 2025 orlovi

