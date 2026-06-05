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Micov dobio otkaz u Turskoj: Srbinu saopštena iznenađujuća odluka poslije samo šest mjeseci

Micov dobio otkaz u Turskoj: Srbinu saopštena iznenađujuća odluka poslije samo šest mjeseci

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Vladimir Micov više neće obavljati funkciju sportskog direktora Galatasaraja

Vladimir Micov više nije sportski direktor Galatasaraja Izvor: Jao Mile podcast/Youtube/Printscreen

Vladimir Micov dobio je otkaz u Turskoj. Više neće obavljati funkciju sportskog direktora Galatasaraja. Prema informacijama tamošnjih medija došlo je do sukoba unutar čelnika kluba i donesena je odluka koja je iznenadila mnoge.

Navodno je problem nastao oko toga što je Micov htio za narednu sezonu da dovede i nekoliko igrača sa ovih prostora, spekulisalo se o Luki Mitroviću, Alekseju Nikoliću i Nikoli Ivanoviću. Navodno je i to bio jedan od problema. Na funkciju je došao krajem decembra prošle godine, odlazi poslije šest mjeseci.

"Micov je doveden na mjesto sportskog direktora usred sezone i sada je došlo do razlaza saradnje. Očekuje se da će biti još promjena u upravljačkoj strukturi i da će Ozgun Onver da bude imenovan za generalnog menadžera", prenosi turski novinar Džan Bedel.

Tagovi

Vladimir Micov košarka

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