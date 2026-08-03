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Zinedin dolazi da igra za Bosnu i Hercegovinu: Barbarez otišao da uruči pasoš najskupljem defanzivcu

Zinedin dolazi da igra za Bosnu i Hercegovinu: Barbarez otišao da uruči pasoš najskupljem defanzivcu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez je otišao da uruči pasoš Zinedinu Smajloviću.

Sergej Barbarez uručio pasoš BiH Zinedinu Smajloviću Izvor: Printscreen/Instagram/SergejBarbarez

Bosna i Hercegovina ostavila je sjajan utisak na nedavno završenom Svjetskom prvenstvu. Došla je do nokaut faze takmičenja gdje je na kraju poražena od SAD i tako je ostala bez osmine finala (0:2). Ali, poslije svega toga bi mogla da dobije pojačanje u timu - Zinedina Smajlovića (22).

Riječ je o talentovanom štoperu rođenom 20. decembra 2003. godine u Stokholmu (Švedska) koji trenutno igra za Olimpijakos i nosi broj četiri na dresu. Selektor reprezentacije Sergej Barbarez je otišao u Atinu da mu uruči pasoš zajedno sa svojim asistentom Ninoslavom Milenkovićem.

Izvor: Printscreen/Instagram/SergejBarbarez

Na svom Instagram nalogu je objavio njihovu zajedničku fotografiju uz zastavu Bosne i Hercegovine i natpis "Sanjaj velike snove". Jasno je na šta se to odnosi.

Ko je Zinedin Smajlović?

Zinedin Smajlović će krajem decembra proslaviti 23. rođendan i kao što ste mogli i da pretpostavite ime je dobio po legendarnom Zinedinu Zidanu. Prve fudbalske korake pravio je u Švedskoj gdje je igrao za AIK, Đursholm, Stoksund, Frej i Bromapojkarnu, ali je profesionalni debi imao u malo poznatom timu Tabiju.

Odatle je otišao u Italiju, u ekipu Lećea, ali je odmah proslijeđen u ekipu Leko koja se takmiči u nižem rangu. Odlučio je da se vrati u Švedsku gdje je igrao za Sandviken, pa je otišao u norveški Sandefjord i tamo ga je primijetio Olimpijakos. Za njega je "iskeširao" navodno 6.500.000 evra i time je postao najskuplji defanzivac u istoriji kluba iz Pireja.

Igrao je za mlađe kategorije reprezentacije Švedske, ali ne i za seniorski tim što znači da može da promijeni državljanstvo i da igra za Bosnu i Hercegovinu.

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Tagovi

Zinedin Smajlović zmajevi Sergej Barbarez

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