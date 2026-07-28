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Benfika ne pušta reprezentativca BiH: Amar Dedić ostaje u Lisabonu

Benfika ne pušta reprezentativca BiH: Amar Dedić ostaje u Lisabonu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Dedić ponovo se našao u centru medijskih spekulacija u Turskoj.

amar dedić Izvor: FILIPE AMORIM / AFP / Profimedia

Desni bek Benfike spominje se kao glavna želja Fenerbahčea, koji u njemu vidi idealnu zamjenu za Nelsona Semeda u slučaju da portugalski reprezentativac ostvari transfer u Saudijsku Arabiju.

Ipak, kako prenosi portugalski list "O Žogo", od ovog transfera najvjerovatnije neće biti ništa jer trener lisabonskog kluba Marko Silva vidi Dedića kao prvu opciju na poziciji desnog beka za predstojeću sezonu.

Dedić je u Benfiku stigao prošle sezone u transferu vrijednom 12 miliona evra, a uprava kluba iz Lisabona će razmotrit će ponude, samo u slučaju astronomske, "iznenađujuće" cifre.

Iako je Fenerbahče pokazao ozbiljan interes, sve ukazuje na to da fudbaler "zmajeva" ostaje u Portugalu i nastavlja nositi dres s brojem 17 kao važna karika prve postave lisabonske ekipe.

Izvor: nfsbih.ba

Ranije se spominjao i mogući transfer u Real Madrid nakon što je Žoze Murinjo preuzeo "kraljevski klub", ali zasad su u pitanju samo bile glasine.

Dedić je u karijeri nastupao za austrijski Red Bul Salcburg, a bio je između ostalih i pozajmljen Olimpiku iz Marseja, odakle je i stigao u Benfiku.

U dresu selekcije BiH zabilježio je 31 nastup i postigao jedan gol.

(MONDO)

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Tagovi

Amar Dedić zmajevi Benfika

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