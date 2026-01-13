Reprezentativac BIH je prvo pojačanje Reala nakon odlaska Ćabi Alonsa!

Nakon odlaska Ćabija Alonsa izgleda da će prvi u Real Madrid stići Amar Dedić.

Nakon vijesti da je Ćabi Alonso bivši i da je smenjen sa mesta trenera Real Madrida, sada se pojavila informacija o prvom pojačanju nakon njegovog odlaska iz kluba. Biće to reorezentativac BIH!

Nakon odlaska Luke Modrića nema Balkanca u svom timu Real Madrid, ali sada će tu rupu popuniti Amar Dedić. Reprezentativac Bosne i Hercegovine je prva meta da se riješe problemi na poziciji beka. Doveo je Real letos iz Benfike Alvara Karerasa i kada se dobro pokazao sada će nastaviti tako.

"Nakon pozitivnog iskustva s Alvarom Karerasom klub je intenzivirao potragu na portugalskom tržištu, a 23-godišnjak je među njihovim glavnim ciljevima kako bi popunili prazninu koju je ostavio Dani Karvahal ako kapiten Real Madrida ne obnovi ugovor", navodi "Defensa Sentral".

Amar Dedić je rođen u Austriji, ali je od U17 nivoa reprezentativac Bosne i Hercegovine i igrao je u svim mlađim selekcijama. Do sada ima 24 nastupa za "zmajeve" i gol u meču sa Islandom. Počeo je u Šturmu, prešao kao klinac u Salcburg i poslije igranja za ovaj klub i za njegovu filijalu Lifering otišao je prvo u Volfsberger, pa u Olimpik Marsej. Od početka sezone je igrač Benfike i standardan je kod Žozea Murinja.

Što se tiče Real Madrida, odlučeno je da Ferland Mendi i Fran Garsija nisu opcije, a kapiten Dani Karvahal gubi bitku ne samo sa godinama nego prije svega sa brojnim povredama i mora mu se naći zamjena.