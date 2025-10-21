Englezi maksimalni u Ligi šampiona, povreda Amara Dedića

U trećem kolu Lige šampiona engleski timovi su ostvarili zapažene rezultate.

Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Arsenal je deklasirao Atletiko Madrid sa 4:0, dok su Njukasl i Mančester siti takođe upisali pobjede. Nažalost, povreda Amara Dedića u meču Njukasla i Benfike zabrinula je navijače Bosne i Hercegovine.

Arsenal dominirao protiv Atletika

U najvećem derbiju večeri, Arsenal je na svom terenu nadigrao Atletiko Madrid rezultatom 4:0. Prvo poluvrijeme prošlo je bez golova, ali je Arsenal već tada pokazao superiornost. Ebereči Eze je pogodio prečku, a gol Gabriela Martinelija poništen je zbog ofsajda.

U nastavku je Arsenal eksplodirao: Gabriel je otvorio golijadu u 57. minutu, Martineli je povisio na 2:0 u 64, dok je Viktor Đekereš sa dva gola (67’ i 70’) zapečatio sudbinu Atletika.

Ovo je treća pobjeda Arsenala u tri utakmice ove sezone Lige šampiona.

Njukasl savladao Benfiku, Dedić povrijeđen

Njukasl je na na svom stadionu pobijedio Benfiku sa 3:0. Golove su postigli Entoni Gordon (32’) i Harvi Barns (71’, 83’).

Bh. reprezentativac Amar Dedić započeo je meč u startnoj postavi Benfike, ali je u 63. minutu izašao zbog povrede bedrenog mišića, ali zasad nema informacija o težini povrede odnosno da li bi mogao da propusti novembarske kvalifikacione utakmice "zmajeva".

Izvor: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia

Mančester siti rutinski protiv Viljareala

Mančester siti je kao gost savladao Viljareal sa 2:0. Erling Haland je nastavio svoj sjajni niz, postigavši gol u 17. minutu – 12. uzastopnu utakmicu sa pogotkom. Konačan rezultat postavio je Bernardo Silva u 40. minutu.

PSŽ razbio Leverkuzen, PSV deklasirao Napoli

PSŽ je u Leverkuzenu brojao do sedam pobijedivši Bajer sa 7:2. Parižani su poveli golom Pača u 7. minutu, a nakon toga su Doue (dva gola), Kvaratskelija, Mendes, Dembele i Vitinja upisali golove za ubjedljivu pobjedu. Bajer je uzvratio golovima Aleksaa Garsije, ali uz dva crvena kartona (Andrić i Zabarni) nisu imali šanse.

PSV je na svom terenu razbio Napoli sa 6:2. Italijani su poveli preko Skota Maktomineja, ali je PSV preokrenuo autogolom Buongiorna, golovima Saibarija, Mana (dva gola), Pepija i Driueča.

Inter i Dortmund slavili

Inter je u Belgiji pobijedio Rojal Union SG sa 4:0 golovima Damfrisa, Martineza, Čalhanoglua i Espozita. Borusija Dortmund je u Kopenhagenu slavila sa 4:2, uz dva gola Nmeče i po jedan Bensebainija i Silve.

Izvor: Vitalii Vitleo/Shutterstock

Rezultati

Njukasl – Benfica 3:0 (Gordon 32’, Barns 71’, 83’)

Arsenal – Atletico Madrid 4:0 (Gabriel 57’, Martinelli 64’, Gjokeres 67’, 70’)

Viljareal – Mančester Siti 0:2 (Haland 17’, Silva 40’)

PSV – Napoli 6:2 (Buongiorno 35’ ag, Saibari 39’, Man 54’, 80’, Pepi 88’, Driueč 89’ / Maktominej 31’, 86’)

Rojal Union SG – Inter 0:4 (Damfris 41’, Martinez 45+1’, Čalhanoglu 53’ pen, Espozito 76’)

Kopenhagen – Borusija Dortmund 2:4 (Anton 34’ ag, Dadason 90+1’ / Nmeča 20’, 77’, Bensebaini 61’ pen, Silva 87’)

Bajer Leverkuzen – PSŽ 2:7 (Garsija 38’ pen, 54’ / Pačo 7’, Doue 41’, 45+3’, Kvarachelija 44’, Mendes 50’, Dembele 66’, Vitinja 90’)

(MONDO)