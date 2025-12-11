logo
Evo koliko će "zmajevi" da vrijede na ljeto! Raste cijena Muharemovića, Dedića, Bajraktarevića...

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

CIES objavio listu igrača čija će vrijednost najviše rasti tokom narednih šest mjeseci.

Fudbalska opservatorija CIES napravila je listu igrača čija će vrijednost najviše rasti u narednih šest mjeseci.

CIES je obuhvatio igrače iz 23 lige, a projekcija je urađena pod pretpostavkom da igrači imaju isti učinak kao u posljednjih šest mjeseci, podrazumijevajući minutažu, nastupe u startnih 11, golgeterski učinak, kao i rezultate kluba. U obzir su uzeti igrači čija vrijednost će da se poveća za najmanje pet miliona evra.

Najveći rast kada je u pitanju sama vrijednost izražena u novcu imaće Jan Diomande iz Lajpciga – 40,1 milion evra. Njegova trenutna vrijednost je procijenjena na 45,7 miliona evra, a očekivana vrijednost 10. Juna iznosi 85,8 miliona. Drugo mjesto zauzima Nik Voltemade iz Njukasla koji će koštati 245 miliona evra, odnosno 26,2 više nego sada, te Bazumana Ture iz Hofenhajma koji će umjesto 34,4 miliona evra koštati 58,3 milione evra.

Na listi igrači čija će se vrijednost povećati do ljetnog prelaznog roka je i nekoliko reprezentativaca BIH.

Tarik Muharemović sjajnim igrama privlači sve veću pažnju evropskih klubova, a oni koji budu htjeli da ga na ljeto dovedu moraće da plate mnogo više nego što bi to trebali sada, ili preciznije skoro 12 miliona više. Defanzivac Sasuola trenutno košta 18,8 miliona evra, a od juna naredne godine njegova vrijednost bi trebala da bude 30,7 miliona evra.

Vrijednost desnog beka "zmajeva" i Benfike Amara Dedića će sa 20 porasti na 29 miliona evra, a na listi je i mladi Esmir Bajraktarević umjesot 8,9 miliona evra koštaće 15,3 miliona evra, procjena je CIES-a.

Na ovoj listi su i trojica igrača iz Superlige Srbije, dvojica iz Partizana i jedan iz Crvene zvezde.

Za Ognjena Ugrešića se procjenjuje da će mu vrijednost skočiti za 75 odsto, odnosno da će umjesto osam koštati 14 miliona evra. Za njegovog saigrača Nikolu Simića procjenjuje se rast sa 7,1 na 12,5 miliona evra.

Kada je u pitanju crveno-bijeli tabor na listi CIES-a je Vasilije Kostov. Njegova trenutna vrijednost procjenjuje se na 10,5 miliona evra, a od juna trebala bi da bude 16,2 miliona evra.

Tagovi

Tarik Muharemović CIES Amar Dedić Esmir Bajraktarević

