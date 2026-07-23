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Univerzitatea Kluž od 0:2 do 2:2: Jovo Lukić nastavio gdje je stao na Mundijalu (VIDEO)

Univerzitatea Kluž od 0:2 do 2:2: Jovo Lukić nastavio gdje je stao na Mundijalu (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Ekipa Universitatee Kluž odigrala je neriješeno 2:2 protiv norveškog Brana u prvoj utakmici drugog kola Konferencijske lige.

Jovo Lukić odmah dao gol poslije Mundijala Izvor: Profimedia/Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutters

Rumunski tim nije dobro počeo jer su Norvežani stekli dva gola prednosti, a strijelci su bili Niklas Kastro na kraju prvog i Feliks Mire na početku drugog poluvremena.

U domaćem timu s klupe je počeo reprezentativac Bosne i Hercegovine Jovo Lukić, koji je dobio priliku u 61. minutu i nastavio tamo gdje je stao prethodne sezone kada je bio prvi strijelac šampionata Rumunije.

Golgeter "zmajeva" je pogodio i na Mundijalu, a odmah je u 85. minutu pokrenuo crno-bijele iz Kluža i postigao novu golčinu, da bi se za remi pobrinuo Pedro Pinjo, pa Rumuni imaju šansu da u revanšu narednog četvrtka prođu u sljedeću fazu.

Mogli su Rumuni i do potpunog preokreta, ali je prečka nakon udarca Marijuša Stefaneskua spasila Norvežane.

Pogledajte gol Lukića

(MONDO)

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Tagovi

Jovo Lukić zmajevi Konferencijska liga

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