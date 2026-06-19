Jovo Lukić nakon neuspjeha u Los Anđelesu: Ekipa je dala 100 odsto, ali nismo imali sreće

Jovo Lukić, heroj Bosne i Hercegovine, analizirao je poraz od Švajcarske i najavio važnu utakmicu protiv Katara. I u njoj se vidi koliko kod njega ne radi sujeta i da je spreman da uradi sve što je potrebno da bi "zmajevi" pobijedili.

Izvor: Youtube/SportSport/printscreen

Jovo Lukić bio je heroj Bosne i Hercegovine u meču protiv Kanade (1:1) na startu Svjetskog prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku, međutim na drugom susretu protiv Švajcarske preselio se na klupu. Umesto njega igrao je legendarni Edin Džeko, koji ipak sa 40 godina nije ni blizu one stare forme, tako da se teško kretao i nije ulazio u šanse.

Kada je Džeko izašao, umjesto njega je ušao ipak Barjaktarević, dok je Lukić čekao sve do 86. minuta da zamijeni nevidljivog Demirovića, s tim da je tada već bilo jasno da će BiH izgubiti. Gubila je 2:0 i imala je igrača manje.

Uprkos svemu, Jovo Lukić nije ništa zamjerio selektoru Sergeju Barbarezu:

"Iskreno, najteže je gledati sa klupe. To mi najstresnije bude. Više stresa bude na klupi nego na terenu kad igraš. Tamo možeš pomoći, a ovako sa klupe iščekuješ šta će se desiti. Ali, eto, ne znam. Kad bih znao, ne bih bio fudbaler nego neki vidovnjak", rekao je Jovo Lukić poslije utakmice u Los Anđelesu, prenosi "SportSport.ba".

"Mislim da je ekipa dala 100 odsto u ovom trenutku, ali eto nismo imali sreće. Još taj crveni karton desetak minuta prije kraja nam nije olakšao ništa. Dižemo glavu gore, nadam se da možemo sljedeću utakmicu popraviti to i nadamo se prolazu", dodao je Lukić i istakao da "ostaje pri planu da se spremi dobro sljedeći meč s Katarom".

Navijači "zmajeva" bili su brojni prvo u Torontu, a zatim i u Los Anđelesu, tako da se Jovo Lukić nada podršci i u Sijetlu.

"Iskoristio bih ovu priliku da ih pozovem da dođu u što većem broju ako je moguće, zaista nam znači njihova podrška. Iskreno se nadam da ćemo ih obradovati tamo u Sijetlu", dodao je Jovo Lukić.

Šta sad za BiH?

Kalkulacije su jasne - Bosna i Hercegovina mora da pobijedi Katar 24. juna u Sijetlu (21.00) da bi mogla da se nada prolazu u narednu rundu. Čak i sa tri boda, BiH nije sigurna zbog slabe gol-razlike koju ima u ovom trenutku, tako da je zavisiti od toga koliko budu uspješne ostale reprezentacije koje su trećeplasirane.

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