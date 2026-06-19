"Namjestio si loptu da ti ubiju golmana": Bogdanović pobjesnio zbog Bosne i Hercegovine

Reakcija Šunjića u kaznenom prostoru Bosne i Hercegovine iznervirala je Radeta Bogdanovića.

Izvor: RTS 1/printscreen

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u drugom kolu Mundijala 2026, a od njih je bolja bila reprezentacija Švajcarske (4:1). Sve je odlučeno u posljednjih dvadesetak minuta utakmice, nakon što je Johan Manzambi kročio na teren i napravio "haos" na terenu.

Njegov prvi pogodak na meču nekadašnji fudbaler Rade Bogdanović prokomentarisao je kao "golčinu", ali je imao i niz zamjerki na reakciju defanzivaca. Na njegovom udaru našao se fudbaler Bosne i Hercegovine koji nije otklonio opasnost pred svojim golom nakon centaršuta, već je praktično asistirao za prvi gol na meču..

"Šta ima on da pogađa... Šta imaju njegove izmjene? Ovdje je krucijalna stvar da jedna ekipa igra 70 minuta dobar fudbal, kontroliše igru, a kad je imala svoj posjed i pravila određen protisak Švajcarcima dođe u situaciju da primi gol ni iz čega. Iz klasične, školske greške. Ne umanjujem kvalitete, ali moram da napomenem jer je Svjetsko prvenstvo. Ovo su osnovni postulati. Kad ti lopta dolazi sa strane, vrati odakle je došla ili prebaci preko glave i čekaj centaršut. Ti si je namjestio da ti ubiju golmana sa sedam-osam metara. Što se tiče Švajcaraca, sad je lako o njima bajke pričati. Nije ih bilo 70 minuta, mada su individualno bolji. Kad padne koncentracija, Bosna i Hercegovina... Izgubila je 4:1, a najbolji igrač u odbrani im neće igrati u narednom meču koji je bitan za prolaz u nokaut fazu. To im je najveći poraz. Kod Šunjića se desila krucijalna stvar. To ne može da se desi ni u omladinskim selekcijama. Da na takav način vratiš loptu, da je pokloniš", rekao je Rade Bogdanović nakon utakmice.

Rade Bogdanović je upitan i šta treba očekivati od reprezentacije Bosne i Hercegovine u posljednjem kolu. On vjeruje da će se tada vidjeti pravi kvalitet reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja je u prva dva meča grupne faze uglavnom igrala u podređenom položaju, sa manjim posjedom od rivala.

"Na utakmici protiv Katara nemaju priliku da kalkulišu. Ove prve dvije utakmice su bile da može i da se stane iza lopte, ide na bod. Vidjećemo pravu snagu BiH, mislim da su bolji od njih. Moraće da uzmu loptu u svoje noge i da napadnu protivnika ako hoće da idu dalje. U toj situaciji ćemo vidjeti koliko znaju da igraju fudbal. Velika je nesreća što je Muharemović dobio crveni karton, on će da fali jer im je garant u odbrani. Poslije ovog peha, možda malo i sreća da ih pogleda protiv Katara. Ne sumnjam da će oni dobiti Katar, iako to nije ekipa za potcjenjivanje. Neće Bosna propustiti šansu, publika će maksimalno da ih podrži. Utakmica mora da se zaboravi. Izgubili su 4:1 za 20 minuta,...", dodao je Bogdanović.

Bosna i Hercegovina ima jedan osvojen bod nakon dva odigrana meča, a "sve ili ništa" biće joj meč posljednjeg kola protiv Katara.

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