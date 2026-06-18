logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Džeko poslije ubjedljivog poraza od Švajcarske: Trebali smo se zatvoriti na 0:1!

Džeko poslije ubjedljivog poraza od Švajcarske: Trebali smo se zatvoriti na 0:1!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Kapiten reprezentacije BiH Edin Džeko prokomentarisao je ubjedljiv poraz 4:1 od Švajcarske u drugom kolu Svjetskog prvenstva.

Edin Džeko poslije poraza od Švajcarske Izvor: Dean Mouhtaropoulos / Getty images / Profimedia

Reprezentacija BIH upisala je ubjedljiv poraz 4:1 od Švajcarske u drugoj utakmici na Svjetskom prvenstvu, odigranoj na SoFi stadionu u Los Anđelesu.

Izabranici Sergeja Barbareza nadali su se da nakon remija sa Kanadom na otvaranju mogu da ponove u najmanju ruku takav rezultat, pa i da naprave nešto više, ali su na kraju doživjeli ubjedljiv poraz, a ovako je sve prokomentarisao kapiten Edin Džeko.

“Sigurno da je previsok rezultat, težak poraz na kraju. E sad, priča da li je zasluženo ili nezasluženo... Nažalost, nismo izdržali tih zadnjih 20 minuta, iako na neki način sve te golove što smo primili – primili smo naivno. Ali ovo je takvo takmičenje da ne možeš potcijeniti nijednu loptu. I naravno, kod 1:0 kad smo dobili taj crveni karton, trebali smo se više zatvoriti, više misliti o tome kako ne primiti još jedan gol, a onda naprijed naravno, možda jednu ili dvije šanse pokušati iskoristiti”, rekao je Džeko.

Veliki udarac nakon primljenog gola za “zmajeve” je bilo i isključenje Tarika Muharemovića, jednog od najboljih u timu “zmajeva”.

“Nisam vidio ovaj crveni karton. Pa crveni karton znači da je zakasnio prema lopti i sigurno da je, da je to jedan od momenata zbog kojih smo na kraju četiri primili”, prokomentarisao je kapiten.

U posljednjem kolu reprezentacija BIH će igrati protiv Katara i potrebna joj je ne samo pobjeda, već i ubjedljiv trijumf kako bi popravila gol-razliku koja će vjerovatno biti ključna za prolaz u naredni krug.

“Taj Katar nije ono što svi očekuju. Danas svi igraju fudbal, tako da sigurno neće biti lagana utakmica, ali probati se odmoriti, spremiti dobro i da pokušamo pobijediti, iako ovaj poraz danas sigurno da boli, s obzirom da na kraju može i gol-razlika biti bitna”, zaključio je Džeko.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Edin Džeko zmajevi Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC