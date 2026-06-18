Džeko poslije ubjedljivog poraza od Švajcarske: Trebali smo se zatvoriti na 0:1!

Kapiten reprezentacije BiH Edin Džeko prokomentarisao je ubjedljiv poraz 4:1 od Švajcarske u drugom kolu Svjetskog prvenstva.

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Reprezentacija BIH upisala je ubjedljiv poraz 4:1 od Švajcarske u drugoj utakmici na Svjetskom prvenstvu, odigranoj na SoFi stadionu u Los Anđelesu.

Izabranici Sergeja Barbareza nadali su se da nakon remija sa Kanadom na otvaranju mogu da ponove u najmanju ruku takav rezultat, pa i da naprave nešto više, ali su na kraju doživjeli ubjedljiv poraz, a ovako je sve prokomentarisao kapiten Edin Džeko.

“Sigurno da je previsok rezultat, težak poraz na kraju. E sad, priča da li je zasluženo ili nezasluženo... Nažalost, nismo izdržali tih zadnjih 20 minuta, iako na neki način sve te golove što smo primili – primili smo naivno. Ali ovo je takvo takmičenje da ne možeš potcijeniti nijednu loptu. I naravno, kod 1:0 kad smo dobili taj crveni karton, trebali smo se više zatvoriti, više misliti o tome kako ne primiti još jedan gol, a onda naprijed naravno, možda jednu ili dvije šanse pokušati iskoristiti”, rekao je Džeko.

Veliki udarac nakon primljenog gola za “zmajeve” je bilo i isključenje Tarika Muharemovića, jednog od najboljih u timu “zmajeva”.

“Nisam vidio ovaj crveni karton. Pa crveni karton znači da je zakasnio prema lopti i sigurno da je, da je to jedan od momenata zbog kojih smo na kraju četiri primili”, prokomentarisao je kapiten.

U posljednjem kolu reprezentacija BIH će igrati protiv Katara i potrebna joj je ne samo pobjeda, već i ubjedljiv trijumf kako bi popravila gol-razliku koja će vjerovatno biti ključna za prolaz u naredni krug.

“Taj Katar nije ono što svi očekuju. Danas svi igraju fudbal, tako da sigurno neće biti lagana utakmica, ali probati se odmoriti, spremiti dobro i da pokušamo pobijediti, iako ovaj poraz danas sigurno da boli, s obzirom da na kraju može i gol-razlika biti bitna”, zaključio je Džeko.