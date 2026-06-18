22 : 43 84' - GOOOOL! Vargas pogađa za 2:0, ponovo je pukla odbrana BiH... Bila je to dobra akcija bh. tima, koju je preciznim udarcem sa lijeve strane krunisao još jedan rezervista.

22 : 41 81 - Vargas! Izveo je Vargas slobodan udarac nakon isključenja Muharemovića, ali je Vasilj uspio da odbije taj pokušaj.

22 : 40 80' - Crveni karton za Muharemovića! Ostaje BiH sa desetoricom, napravio je Muharemović faul nad Embolom kao posljednji igrač odbrane... Ujedno, neće moći Barbarez da računa na najboljeg pojedinca u bh. timu u posljednjem meču grupne faze, protiv Katara u Sijetlu 24. juna. Veoma teška situacija za "zmajeve"...

22 : 36 Evo kako su Švajcarci stigli do 1:0 Johan Manzambi impressive volley!



Switzerland 1-0 Bosnia&Herzegovina pic.twitter.com/klTFSftwwX — Goals Xtra (@GoalsXtra)June 18, 2026

22 : 34 74' - GOOOOL! 1:0 za Švajcarsku, Manzambi je poentirao čim je ušao u igru! Vargas je ubacio sa lijeve na desnu stativu, Memić je intervenisao, ali je praktično samo "asistirao" Manzambiju, koji je uhvatio volej na 11 metara i zakucao loptu pod prečku!

22 : 32 72' - Jakin pravi tri izmjene Izašli su Ndoje, Rider i Ebišer. U igri su Manzambi, Vargas i Sou.

22 : 28 PAUZA Koliko je pauza za osvježenje u prvom dijelu prijala bh. timu, sada prija Švajcarcima. Barbarezov tim je u posljednjih nekoliko minuta pritisnuo rivala...

22 : 27 68' - DEDIĆ! Sjajan udarac Dedića iz daljine, ali brani to Kobel!

22 : 26 67' - Ostao je Kolašinac da leži Međutim, brzo se pridigao nakon jednog duela sa Frojlerom i nastaviće meč.

22 : 24 65' - Evo i prvog žutog kartona za Švajcarsku "Požutio" je Elvedi.

22 : 22 63' - Dvije promjene u bh. timu Izlaze Džeko i Tahirović, na terenu su Bajraktarević i Bašić.

22 : 22 Izvor: Frederic J. Brown / AFP / Profimedia

22 : 20 61' - Nova javna opomena Dva brza žuta kartona za "zmajeve", sada je zapisan Džeko jer je nagazio Akandžija.

22 : 19 Još pola sata Gledaćemo još 30 minuta fudbala u Los Anđelesu.

22 : 18 59' - Prvi žuti karton na utakmici Dobija ga Dedić zbog faula nad Ndojem.

22 : 15 56' - Sjajan Vasilj! Sjajna intervencija Nikole Vasilja! Uhvatio je Ndoje "makazice" nakon ubačaja sa desne strane, ali je Vasilj izvukao loptu preko prečke! Međutim, i da je Ndoj poentirao, ne bi važio taj pogodak jer se u trenutku upućivanja lopte nalazio u nedozvoljenoj poziciji.

22 : 12 53' - Ebišer pored gola Frojler je centrirao sa lijeve strane, Ebišer se našao u kaznenom prostoru, ali je glavom šutirao pored gola.

22 : 10 51' - Brani Vasilj! Opet napad Švajcaraca po lijevoj strani i opet taj Ndoje, ali je Vasilj ponovo na mjestu.

22 : 04 Nastavljena je utakmica u Los Anđelesu! Počelo je drugo poluvrijeme. Što se tiče statistike prvog dijela: udarci 4:3, u okvir gola 1:1.

21 : 48 Kraj Završeno je prvih 45 minuta u Los Anđelesu, Švajcarska - BiH 0:0.

21 : 45 Tri minuta nadoknade Još 180 sekundi fudbala u prvom dijelu meča u Los Anđelesu.

21 : 41 41' - Izblokiran Džeko! Ostavio je Alajbegović loptu za Džeku, mada se čini prekasno... Šutirao je kapiten BiH sa 13 metara od gola Švajcarske, ali je izblokiran.

21 : 37 38' - Memić! Namjestio se Memić na udarac na lijevoj strani, ali je Kobel na golu bio dobro postavljen. Prvi udarac bh. tima u okvir gola na ovom susretu.

21 : 36 Džeko rekorder! Sa 40 godina i 93 dana, Džeko je najstariji igrač reprezentacije BiH ikad koji je zaigrao na prvenstvima svijeta. Izvor: sbonsi/Shutterstock

21 : 33 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

21 : 32 32' - Kasni Tahirović! Konačno da nešto vidimo i od bh. tima. Džeko je centrirao sa lijeve strane, ali je Tahirović zakasnio na loptu.

21 : 29 Posjed lopte daleko na strani Švajcarske Omjer u procentima je 71 naspram 29.

21 : 23 PAUZA Možda u pravim trenucima za bh. selekciju dolazi trominutna pauza za osvježenje - u jeku snažnih napada švajcarske ekipe.

21 : 23 23' - Frojler! Šutirao je Frojler iz daljine, prohujala je ta lopta pored stative.

21 : 20 20' - Siguran Vasilj! Umalo da Ndoje kazni jednu grešku Alajbegovića na bh. polovini. Bila je to loša poprečna lopta, šutirao je Ndoje, ali je Vasilj siguran.

21 : 15 14' - Loš centaršut Memića Otvorila se sada dobra situacija za bh. tim, ali je loše centrirao Memić sa desne strane. Sve je dobro uradio na centru, oduzeo loptu Švajcarcima, krenuo u trk, ali je potom uslijedio veoma loš potez.

21 : 13 Izvor: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

21 : 13 13' - Muharemović interveniše Previše prostora imaju Švajcarci na lijevoj strani. Stigla je sada jedna lopta u sredinu kaznenog prostora, ali je Muharemović bio spreman.

21 : 10 10 - Ndoje nije precizan Šutirao je Ndoje sa lijeve strane, uputio je prizeman udarac, ali je pogodio spoljni dio mreže. Nije bilo opasnosti po gol Vasilja.

21 : 07 Šta je rekao Rade Bogdanović pred meč? "Bh. tim je manje-više isti, imaće isti princip igre kao na prošloj utakmici jer ovaj tim je selektiran tako od Barbareza da su svjesni da moraju na svakoj utakmici da daju 120 odsto mogućnosti. Ovo je tim koji ne igra fudbal kao što igra Hrvatska, nemaju oni te igrače. Oni su svjesni toga, svjesni su da uz disciplinu i borbu u kolektivnoj igri mogu mnogo da daju. Svjesni su da samo sloga..." Možda će vas zanimati Fudbal | Pre 1 h Rade Bogdanović: "Bosna ne igra fudbal kao Hrvatska, svjesni su da ih samo sloga spašava"

21 : 06 5' - Bez uzbuđenja u ranoj fazi utakmice Nismo vidjeli opasne situacije ni pred jednim ni pred drugim golom u uvodnim minutima. Katić je napravio jedan prekršaj na sredini terena, ali mu je Pinjeiro progledao kroz prste i nije bilo žutog kartona. Da je štoper BiH "požutio" u toj situaciji, ne bi mogao da nastupi protiv Katara u posljednjoj utakmici grupne faze.

21 : 00 1' - Počela je utakmica! Sa centra su krenuli bh. fudbaleri. Izvor: Stu Forster / Getty images / Profimedia

20 : 53 U toku je intoniranje himni!

20 : 52 Igrači dva tima izlaze na teren! Meč u Los Anđelesu, ili konkretnije Inglvudu, uskoro počinje!

20 : 09 Kad se igra drugi meč u grupi? Kanada i Katar sastaju se u ponoć po našem vremenu, a ova utakmica odigraće se u Vankuveru.

20 : 04 Šta poslije Švajcarske? Posljednju utakmicu u grupnoj fazi Mundijala BiH će odigrati 24. juna od 21.00 čas po našem vremenu u Sijetlu protiv Katara.

20 : 03 Šta je poručio Katić? "Što se tiče navijača, podrška je kroz kvalifikacije, kako su se bližile kraju, bila sve veća i veća. Od Austrije, pa do Sent Luisa i Toronta, imali smo sjajnu podršku. Mnogo nam znači kada znamo da imamo veliki broj ljudi uz sebe, a naša je obaveza da im to vratimo na terenu." Izvor: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

20 : 01 Poruka Barbareza pred veliki meč! "Bilo je to novo iskustvo za većinu igrača, ali i za nas u stručnom štabu, doći na Svjetsko prvenstvo. Smatram da smo zaslužili bod koji smo osvojili, ali rezultat ne može da se napravi ako svi ne damo sto posto svojih mogućnosti. Veoma sam zadovoljan i nadam se da ćemo da nastavimo na isti način. Moramo da budemo bolji od Švajcaraca ako želimo da ih pobijedimo. Ako budemo dali sve od sebe biće to kvalitetna utakmica i uvjereni smo da možemo da ostvarimo dobar rezultat. Naravno, dosta toga zavisi i od protivnika i njihove forme, ali nadam se da ćemo na kraju mi biti ti koji će slaviti." Izvor: Promo/FS BiH

19 : 45 Pogledajte fotografije sa posljednjeg treninga! Vidi opis UŽIVO, ŠVAJCARSKA – BiH: Crveni karton za Muharemovića! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FS BiH Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: FS BiH Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: FS BiH Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: FS BiH Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: FS BiH Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: FS BiH Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: FS BiH Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: FS BiH Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: FS BiH Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: FS BiH Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: FS BiH Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: FS BiH Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: FS BiH Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 19 19 / 19

19 : 39 Ko igra za Švajcarsku? Za Švajcarce će od prvog minuta zaigrati: Kobel, Vidmer, Elvedi, Akandži, Rodrigez, Frojler, Džaka, Ebišer, Rider, Embolo i Ndoje.

19 : 36 Barbarez napravio tri izmjene! Objavljen je sastav selekcije BiH, a selektor Sergej Barbarez je u odnosu na meč sa Kanadom napravio tri promjene. U startnoj postavi nisu Ivan Bašić, Esmir Bajraktarević i Jovo Lukić, a priliku su dobili Ivan Šunjić, Kerim Alajbegović i Edin Džeko. Evo kompletne postave bh. tima! Vasilj, Muharemović, Kolašinac, Dedić, Katić, Tahirović, Šunjić, Memić, Demirović, Džeko, Alajbegović.

19 : 32 "Zmajevima" je večerašnji sudija već poznat! Za večerašnji susret delegiran je Portugalac Žoao Pinjeiro, koji je u prošloj takmičarskoj godini već odradio 39 utakmica, od čega 14 u portugalskoj eliti. Bio je, takođe, delegiran i za osam utakmica u okviru Lige šampiona, dok je sezonu počeo sudeći Superkup Evrope između PSŽ-a i Totenhema. Međutim, najznačajnija je činjenica da je bio delegiran za meč između Austrije i BiH u Beču, u sklopu posljednjeg kola kvalifikacija za Mundijal. Barbarezov tim je u odlučujućoj utakmici za odlazak na SP stigao do prednosti pogotkom Harisa Tabakovića iz 12. minuta. Držao je u džepu kartu za Mundijal sve do 77. minuta, kada je Mihael Gregorič izjednačio i omogućio Austriji da zadrži prvo mjesto u grupi. Morali su "zmajevi" shodno tome u baraž, iz kojeg su, nakon okršaja sa Velsom i Italijom, izašli kao pobjednici. Izvor: Domenico Cippitelli / Alamy / Profimedia

19 : 19 Neka se ponovi mart 2016. godine! Do sada su BiH i Švajcarska samo jednom odmjerili snage. Desilo se to 29. marta 2016. godine, kada su "zmajevi" trijumfovali na ciriškom Lecigrundu (0:2), zahvaljujući pogocima Edina Džeke u 14. i Miralema Pjanića u 57. minutu.

19 : 16 Evo gdje će BiH i Švajcarska ukrstiti koplja! Dvije reprezentacije će odmjeriti snage na SoFi stadionu, kapaciteta 70.240 sjedećih mjesta. View this post on Instagram A post shared by Nogometni/Fudbalski savez BiH (@nfsbih_official)

19 : 13 Jusuf Nurkić među navijačima BiH! Izabranici Sergeja Barbareza imaće veliku podršku sa tribina stadiona u Los Anđelesu, a tu će biti i košarkaški reprezentativac BiH i prvotimac Jute Jusuf Nurkić! Jusuf Nurkic, jugador de Utah Jazz, esta presente con la hinchada de Bosnia.



El muchacho se sacó fotos y firmó autógrafos a sus compatriotas.pic.twitter.com/oRfcGNNCaq — BARRAS DEL MUNDO ⚽ (@Barras_LATAM)June 18, 2026

19 : 09 Sve je otvoreno u ovoj grupi! Poslije prvog kola, sva četiri tima imaju po bod. "Zmajevi" su remizirali rezultatom 1:1 sa Kanadom, dok je Švajcarska na identičan način podijelila plijen sa Katarom.