"Nemam potrebu da to komentarišem": Defanzivac Bosne i Hercegovine nije nasjeo na provokaciju

Nikola Katić, defanzivac Bosne i Hercegovine, pažljivo je dao odgovor na pitanje o izjavama Švajcarske pred meč na Svjetskom prvenstvu

Izvor: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Bosna i Hercegovina osvojila je bod na startu Svjetskog prvenstva u fudbalu protiv Kanade (1:1). Sada je čeka okršaj sa Švajcarskom u Kaliforniji (večeras u 21h), a pred tu utakmicu su na konferenciji bili selektor Sergej Barbarez i defanzivac Nikola Katić. Upravo je prvo pitanje za igrača bilo o tome da su ih Švajcarci potcijenili i da to govore i njihove izjave i analize novinara.

"Nemam uopšte potrebu da to komentarišem. Svako ima pravo da iskaže svoje mišljenje i samopouzdanje. Ne obaziremo se na to. Imali smo sličnu situaciju u baražu protiv Italije i isto smo govorili i tada. Glavni fokus je na nama samima i tako će i ostati", rekao je Katić.

Posebno se zahvalio navijačima, pa je upitan i za značaj koji Edin Džeko ima za tim.

"Hvala navijačima na podršci, dosta nam znače i oni i naše porodice koje su sa nama. Džeko? Edin je jedan od najboljih napadača posljednjih decenija, možda i najpotcjenjeniji. Dao je skoro 500 golova u karijeri i nema potrebe da pričamo kakav je igrač. Mnogo nam znači što je sa nama i na doručku, a kamoli na terenu", dodao je Katić.

Da li će Džeko igrati?

Izvor: Promo/FS BiH

Selektor Barbarez je između ostalog prokomentarisao meč sa Kanadom, te se osvrnuo i na predstojeći sa Švajcarskom:

„Bilo je to novo iskustvo za većinu igrača, ali i za nas u stručnom štabu, doći na Svjetsko prvenstvo. Smatram da smo zaslužili bod koji smo osvojili, ali rezultat se ne može napraviti ako svi ne damo sto odsto svojih mogućnosti. Veoma sam zadovoljan i nadam se da ćemo nastaviti na isti način. Moramo biti bolji od Švajcaraca ako želimo da ih pobijedimo. Ako budemo dali sve od sebe biće to kvalitetna utakmica i uvjereni smo da možemo ostvariti dobar rezultat. Naravno, dosta toga zavisi i od protivnika i njihove forme, ali nadam se da ćemo na kraju mi biti ti koji će slaviti.“

Edin Džeko na pres konferenciji.

Izvor: Promo/FS BiH

Jedno od glavnih pitanja za selektora bilo je o tome da li će Edin Džeko igrati protiv Švajcarske. Meč sa Kanadom je presjedio na klupi.

"Ne znam, pitajte me sutra. Mislim, znam, ali... Što se meča tiče, moramo da budemo bolji ili bar da imamo više sreće od njih ako hoćemo pobjedu. Ukoliko damo 100 odsto, uvjeren sam da će biti dobar utakmica za nas i da ćemo ostvariti dobar rezultat. Naravno da dosta zavisi i od protivnika, ali se nadam da ćemo mi na kraju da se radujemo", završio je Barbarez i dodao da će u konkurenciji za tim biti i napadač Haris Tabaković koji je rovit.