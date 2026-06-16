Jovo Lukić postigao je gol za Bosnu i Hercegovinu na Svjetskom prvenstvu, postavši omiljen među navijačima. Otkrijte njegovu priču i poruke ohrabrenja.

Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia, Youtube/Avaz TV/Printscreen

Jovo Lukić postigao je gol za Bosnu i Hercegovinu već u 21. minutu Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi iskoristivši tako šansu koju mu je dao selektor Sergej Barbarez. Bilo je mnogo "upiranja prstom" u Lukića kada je uopšte dobio poziv, ali je preko noći momak iz Šapca postao ljubimac navijača u cijeloj BiH.

Kako i ne bi kada pored fudbalskih kvaliteta posjeduje i one ljudske koje mu je evidentno prenio otac Mitar Lukić, takođe bivši fudbaler, o čemu je već pričao Rade Bogdanović na RTS-u.

"Osjećam se izvanredno ovih dana. Samo ovo Svjetsko prvenstvo i učestvovanje BiH, pa mog sina koji je izvanredno startovao, kako da se osjećam - srećno i ponosno. Kako sam preživio? Bio sam u društvu sa ćerkama i zetovima, svi smo skočili u tom momentu, bilo je suza radosnica. Sam njegov odlazak je bio uspjeh, a kamoli gol...", rekao je Mitar Lukić za "Avaz".

"Sjećam se prvog poziva za reprezentaciju, baš tamo je debitovao u SAD. Odigrao je desetak, dvadesetak minuta, mi smo uvijek težili da se odazove jer je igrao i za mladu reprezentaciju, kadetsku, juniorsku... Sve je zavisilo od njegovog napretka".

Da li je postojala neka dilema da li će igrati za Bosnu i Hercegovinu? O tome se dosta pričalo.

"Dilema? Ja nisam imao dilemu, rođen je u Šapcu, sticajem okolnosti jer sam igrao za Mačvu, kada je bilo upisivanje - upisan je kao državljanin BiH. Rođen je 28. novembra, a 3. decembra je dobio rodni list kao državljanin BiH. Nije bilo dileme. Čast je igrati za svaku reprezentaciju, posebno za onu gdje živiš, obituješ i sve se poklapa - prijatelji, društvo i rodbina".

"Sine, slušaj Džeku"

Vidi opis Oglasio se otac Jove Lukića: "Sticajem okolnosti rođen u Šapcu, uvijek smo htjeli Bosnu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 11 11 / 11

Mitar Lukić, koji je nekada igrao za Slobodu iz Tuzle, svog sina savjetuje i da sluša najiskusnijeg Edina Džeka: "Čim je dobio poziv ja sam rekao da mora da obrati pažnju na svoje ponašanje, ti si tu novi, posebno prema iskusnijim i starijim igračima. Posebno kada sam pročitao izjavu selektora Barbareza da Jovu vidi kao nasljednika Edina Džeka. To je istinska legenda. Igra 20 godina u kontinuitetu. On je na zalasku karijere, ali je nesebičan, prenijeće svoje iskustvo i usmjeriti kako treba. Pokazalo se i kada je postigao gol, otišao je i slavio je sa Džekom. Dok god naši igrači cijene svoje starije saigrače i legende, puno će napredovati", rekao je on.

istakao je da je Jovina majka zaplakala poslije utakmica i da je odmah tražila od Mitra da "okrene" sina: "Nismo se odmah čuli, nisam htio da ga uznemiravam, rekao sam mu da čestitam i poručio mu da nastavi u kontinuitetu ako mu se pruži prilika. Rekao sam mu da ne bude prepotentan, da sluša selektora, da iskoristi šansu, nek proba da postigne još koji gol", nasmijao se.

BiH ima jedan bod iz meča protiv Kanade (1:1), a preostaju joj mečevi sa Katarom i Švajcarskom koji će odrediti sudbinu.