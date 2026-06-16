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“Zmajevi” odradili trening u Solt Lejk Sitiju: Zanima nas samo da prođemo grupu!

“Zmajevi” odradili trening u Solt Lejk Sitiju: Zanima nas samo da prođemo grupu!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Reprezentativci BIH odradiće još dva treninga do utakmice sa Švajcarskom.

Reprezentacija BIH odradila trening u Solt Lejk Sitiju Izvor: Facebook/Nogometni savez BIH

Reprezentacija BIHodradila je trening na RSL stadionu u Solt Lejk Sitiju, a izabranici Sergeja Barbareza imali su veliku podršku svojih navijača koji su iskoristili priliku i da se fotografišu i dobiju autograme.

“Zmajeve” nakon remija sa Kanadom čeka duel sa Švajcarskom u četvrtak od 21 čas, a pobjednik ovog meča napravio bi veliki korak ka plasmanu u naredni krug s obzirom da nakon prvog kola sve četiri ekipe imaju po bod.

„Znamo kakva je ekipa Švajcarska i ne trebamo gledati na to što su igrali neriješeno protiv Katara. Mi trebamo da gledamo na nas, da pobijedimo tu utakmicu. Da se vratimo na onaj kolosijek kako smo igrali protiv Rumunije, Velsa i Italije. Zanima nas samo da prođemo grupu, pobijedimo što više utakmica i odemo što dalje na Svjetskom prvenstvu. Kao što vidite, ne smijemo ni jednog protivnika potcijeniti“, rekao je Tarik Muharemović.

Medijima se obratio i junak prve utakmice protiv Kanade, Jovo Lukić

„Moramo maksimalno ozbiljno pristupiti utakmici protiv Švajcarske ako želimo da dođemo do pozitivnog rezultata. To je kvalitetna ekipa, pokazali su to protiv katara gdje su imali više od igre iako nisu pobijedili. Imamo i mi kvalitet, daćemo sve od sebe pa ćemo vidjeti šta će se desiti“, rekao je najbolji strijelac i igrač prvenstva Rumunije.

Zmajevi će u Solt Lejk Sitiju odraditi još dva treninga do utakmice sa Švajcarskom, koja će biti odigrana 18. juna u Los Anđelesu.

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Tagovi

Mundijal 2026 zmajevi Jovo Lukić Tarik Muharemović

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