Ko će drugi? Bijelsa bojkotom iznervirao FIFA, pa poručio da nije "maneken"

Marcelo Bijelsa, jedan od najboljih trenera, kritikovao je komercijalizaciju Svjetskog prvenstva i odbio da se ponaša kao model.

Izvor: EPA/Gaston Britos

Gledano isključivo sa taktičke strane, Marselo Bijelsa važi za jednog od najboljih trenera na svijetu i to će prvi reći Pep Gvardiola. Ipak, Bijelsa je svojeglav, tvrdoglav i ne želi da prihvati brojne društvene norme koje se "serviraju" sportistima, tako da je i pred ovo Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi najčešće dizao glas i ukazivao na probleme.

I ne samo to, Bijelsi je muka od toga što su od fudbalera i trenera počeli da "prave manekene", tražeći u toku turnira od njih "milion" intervjua, fotografija, reakcija za društvene mreže - i to nije htio da trpi.

Marcelo Bielsa refused to do any acting during the official World Cup photoshoot.



The Uruguayan coach has repeatedly denounced the tournament in the United States, criticizing its commercial and political excesses.



pic.twitter.com/2ih09m0CXZ — World Cup 2026 Daily (@TotalFootball)June 15, 2026



Zato je "bojkotovao" FIFA tako što nije pristao da snime njegovu reakciju koja se emituje pred početak samog meča, uz sastav tima. Bijelsa je zapravo sve vrijeme gledao u pod i nije hteo da pruži bilo šta zaposlenima u FIFA koji su htjeli da naprave zanimljiv materijal, a poslije prvog meča na Svjetskom prvenstvu objasnio je i zašto je to uradio.

: Marcelo Bielsa looked to the floor for the World Cup photoshoot because he thinks he's "not a model."pic.twitter.com/ZVqQctjC9I — The Touchline | (@TouchlineX)June 16, 2026



"Ne moram nikome ništa da objašnjavam. Fotografisali su me onako kako su me fotografisali, nisam model. Bio sam okrenut ka fotografima i takvu su fotografiju napravili", rekao je Bijelsa i potom dodao:

"Postoji granica onoga što treba objašnjavati: ako neko nosi naočare, zašto nosi naočare; ako gleda u oči, zašto gleda u oči; ako gleda nadole ili nagore... Toliko je stvari koje bi trebalo objašnjavati. Nemamo nikakvu obavezu da se ponašamo kao modeli kako bismo udovoljili očekivanjima koja nemaju nikakvo utemeljenje".

Inače, Bijelsa nije bio naročito raspoložen poslije početnog remija njegovog Urugvaja protiv Saudijske Arabije (1:1), posebno jer je propuštena prilika da se iskoristi neočekivani kiks Španije protiv Zelenortskih Ostrva (0:0).