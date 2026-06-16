Ovo ste propustili: Palo još 6 golova na Svjetskom prvenstvu, pogledajte ih sve

Na Svjetskom prvenstvu u toku noći palo čak šest golova, a evo svih "hajlajtsa" koje ste propustili.

Izvor: Evrim Aydin / AFP / Profimedia

Jučerašnji dan na Svetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi bio je zaista spektakularan jer je doneo dva iznenađenja. Prvo su najveće na turniru priredila Zelenortska Ostrva koja su uspela da odole Španiji u sjajnom remiju bez golova, da bi potom Egipat pokazao više od Belgije i takođe osvojio je bod (1:1).

Ono što je interesantno da ni u preostalim utakmicama koje su se igrale u toku noći nije bilo pobjednika, tako da oni koji su prespavali - propustili su čak šest golova na dva uzbudljiva meča.

Saudijska Arabija i Urugvaj remizirali su 1:1 i to je veliko iznenađenje, ako uzmemo u obzir da južnoameričku selekciju predvodi Marselo Bijelsa, kao i to da smo navikli da uvijek važe za "favorita iz senke". Ovoga puta vidjeli smo i da je Saudijska Arabija ipak drastično sazrela kao reprezentacija i da može da se umiješa u prolaz dalje.

Saudijska Arabija - Urugvaj 1:1 Izvor: Arena sport

Saudijci su poveli u 41. minutu preko Al Amrija, dok je Arauho u 80. minutu konačno iskoristio dominaciju Urugvaja i izjednačio je na 1:1. Tako svi u ovoj grupi (Španija i Zelenortska Ostrva su tu takođe) sada imaju po bod.

Što se tiče utakmice u Los Anđelesu, koja je prije svega bila pod budnim okom zbog političkog trenutka, ni ona nije razočarala jer smo vidjeli još četiri pogotka. Kada su intonirane himne, pokazane zastave i sve ostalo - konačno smo mogli da uživamo u vrlo dobrom fudbalu i oni koji su ostali budni sigurno se nisu pokajali.

Novi Zeland je poveo golom Džasta u 7. minutu, Rezejan je izjednačio u 32, pa je opet Džast vratio prednost najboljem timu Okeanije u 54. Ipak, Mohebi je postavio konačnih 2:2 u 64. minutu.

I u ovoj grupi - u kojoj su Belgija i Egipat - takođe svi imaju po bod i čeka nas drama.