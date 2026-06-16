logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovo ste propustili: Palo još 6 golova na Svjetskom prvenstvu, pogledajte ih sve

Ovo ste propustili: Palo još 6 golova na Svjetskom prvenstvu, pogledajte ih sve

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Na Svjetskom prvenstvu u toku noći palo čak šest golova, a evo svih "hajlajtsa" koje ste propustili.

Golovi sa utakmica Urugvaj Saudijska Arabija i Iran Novi Zeland Izvor: Evrim Aydin / AFP / Profimedia

Jučerašnji dan na Svetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi bio je zaista spektakularan jer je doneo dva iznenađenja. Prvo su najveće na turniru priredila Zelenortska Ostrva koja su uspela da odole Španiji u sjajnom remiju bez golova, da bi potom Egipat pokazao više od Belgije i takođe osvojio je bod (1:1).

Ono što je interesantno da ni u preostalim utakmicama koje su se igrale u toku noći nije bilo pobjednika, tako da oni koji su prespavali - propustili su čak šest golova na dva uzbudljiva meča

Saudijska Arabija i Urugvaj remizirali su 1:1 i to je veliko iznenađenje, ako uzmemo u obzir da južnoameričku selekciju predvodi Marselo Bijelsa, kao i to da smo navikli da uvijek važe za "favorita iz senke". Ovoga puta vidjeli smo i da je Saudijska Arabija ipak drastično sazrela kao reprezentacija i da može da se umiješa u prolaz dalje.

Saudijska Arabija - Urugvaj 1:1
Izvor: Arena sport

Saudijci su poveli u 41. minutu preko Al Amrija, dok je Arauho u 80. minutu konačno iskoristio dominaciju Urugvaja i izjednačio je na 1:1. Tako svi u ovoj grupi (Španija i Zelenortska Ostrva su tu takođe) sada imaju po bod.

Što se tiče utakmice u Los Anđelesu, koja je prije svega bila pod budnim okom zbog političkog trenutka, ni ona nije razočarala jer smo vidjeli još četiri pogotka. Kada su intonirane himne, pokazane zastave i sve ostalo - konačno smo mogli da uživamo u vrlo dobrom fudbalu i oni koji su ostali budni sigurno se nisu pokajali.

Novi Zeland je poveo golom Džasta u 7. minutu, Rezejan je izjednačio u 32, pa je opet Džast vratio prednost najboljem timu Okeanije u 54. Ipak, Mohebi je postavio konačnih 2:2 u 64. minutu.

I u ovoj grupi - u kojoj su Belgija i Egipat - takođe svi imaju po bod i čeka nas drama.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC