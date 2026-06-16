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Tramp uzalud htio da ih zabrani: Iranci pjevali himnu u Los Anđelesu, pa kiša golova 1

Tramp uzalud htio da ih zabrani: Iranci pjevali himnu u Los Anđelesu, pa kiša golova

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Na Svjetskom prvenstvu u Los Anđelesu, Iran je remizirao sa Novim Zelandom 2:2, pokazujući snagu uprkos Trampovim prijetnjama.

Iranci odigrali 2-2 sa Novim Zelandom Izvor: Stu Forster / Getty images / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Irana umalo je izbačena sa Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi samovoljom američkog predsednika Donalda Trampa koji je u jednom trenutku preuzeo funkciju i predsednika FIFA. Imao je ozbiljne namjere da zabrani Irancima učešće na Mundijalu, zbog dobro poznate situacije na Bliskom istoku, opstruisao je na sve načine da odustanu praveći probleme sa vizama, ali su na kraju oni stigli na turnir i na njemu otpevali himnu, držali ponosno zastavu...

Sve je proteklo u najboljem redu u Los Anđelesu, uz naravno nešto veće prisustvo policije, a Iran je došao i do svog prvog boda na ovogodišnjem prvenstvu i to protiv reprezentacije Novog Zelanda.


Gledali smo zapravo odličnu utakmicu na kojoj su pala još četiri gola, tako da je na kraju došlo do podjele plijena - 2:2. Dva puta na ovoj utakmici vodio je Novi Zeland, ali je Iran dva puta i stizao vođstvo i pokazao je još jednom da nikada ne odustaje, čak i kada je u minusu.

Elajdža Džast je doveo Novi Zeland u vođstvo u 7. minutu na asistenciju Krisa Vuda, izjednačio je Rezejan u 32, da bi Novi Zeland na praktično isti način opet poveo u 54. minutu.

Ovoga puta Iran je brže izjednačio, sada je Rezejan asistirao, a Mohebi je u 64. minutu pogodio za konačnih 2:2.

S obzirom na to da je nešto ranije u ovoj grupi remijem završen i meč Belgije i Egipta (1:1), jasno je da nas čeka prava drama u preostala dva kola gdje će timovi ravnopravno konkurisati za prolazak u narednu rundu. Prvo ćemo vidjeti duel Novog Zelanda i Egipta, odnosno Belgije i Irana, poslije čega će neke stvari biti jasnije.



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Mundijal 2026

Komentari 1

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Momir

Njemački mediji izvjestsvaju da su tribine bile pune iranskih opozicionara i prikazuju opozicione zastave Irana. Njemacka je poznata po iskrivljenim prikazima realnosti i u svakoj zemlji koja se njima ne dopada podržava putem NGOa opoziciju.

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