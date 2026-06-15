Lukaku pokvario istorijski dan Egipta: Belgija izvukla remi protiv "faraona"

Belgija i Egipat odigrali neriješeno (1:1) zahvaljujući izuzetno snažnom rezervisti Belgije, Romeluu Lukakuu.

Izvor: Nico Vereecken / imago sportfotodienst / Profimedia

Belgija - Egipat 1:1 (0:1), po užarenom vremenu u Sijetlu, u 1. kolu Svetskog prvenstva.

Bar još jedan gol nedostajao je Egiptu da uljepša rođendan svom lideru Mohamedu Salahu i da ostvari prvu, istorijsku pobjedu na Mundijalima. I falio je neko među Afrikancima ko bi mogao da zaustavi belgijskog "Terminatora" Romelua Lukakua (33).

Izrazito snažni veteran ušao je u 66. minutu pri zaostatku svog tima i za samo desetak sekundi u igri primorao Egipćane da postignu autogol. Loptu je u mrežu poslao Mohamed Hani, ali sve je uradio Lukaku, iako mu neće biti pripisan taj gol.

Imali su Egipćani nekoliko šansi da pre tog gola vjerovatno "zatvore" utakmicu, jednim od udaraca sjajnog Omara Marmuša, napadača Mančester sitija. Ipak, nijedan nije bio gol, u velikoj mjeri zahvaljujući takođe jako snažnom i izuzetno pokretljivom defanzivcu Belgije Natanu Ngoju (23), defanzivcu Lila.

A, onda se pojavio Lukaku, razgrnuo rivale i ubacio loptu u mrežu Egipta, u koju je nisu stavili legendarni Kevin De Brujne, pogodivši stativu iz "slobodnjaka" malo prije gola, a ni Juri Tilemans, sveprisutni kapiten Belgije. Imao je slavni centarfor i poslije tog izjednačujućeg gol bar još dvije velike prilike, posebno onu kada je šutirao glavom u 85. minutu, ali ostalo je 1:1 do kraja utakmice.

Bio je ovo derbi Grupe G, u okviru koje će ove noći u 1. kolu od 3 sata igrati Iran i Novi Zeland.



