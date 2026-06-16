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Manuel Nojer prekršio dva pravila FIFA: Kako je moguće da ovo sudije nisu primetile?

Manuel Nojer prekršio dva pravila FIFA: Kako je moguće da ovo sudije nisu primetile?

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Manuel Nojer prekršio je dva pravila FIFA tokom meča Njemačke i Kurasaoa. Kako je moguće da sudije nisu primijetile nedozvoljenu opremu?

Manuel Nojer prekršio FIFA pravila o opremi Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia

FIFA je vrlo rigorozna oko "milion" svojih pravila i čvrsto ih se drži, međutim Manuelu Nojeru (40) je iz nekog razloga progledala kroz prste za više nego očiglednu stvar.

Jedan od najboljih golmana svih vremena Manuel Nojer nosio je na meču Njemačke i Kurasaa (7:1) nedozvoljenu opremu. O čemu se tačno radi? Nojer je prekršio dva pravila FIFA o opremi pošto je na utakmici koristio prepravljen dres, kakav nikako ne bi trebalo da mu bude dozvoljen.

Sam ili uz pomoć nekog - odsjekao je rukave na službenom dresu Njemačke i tako sam sebi napravio verziju s kratkim rukavima, što nije po pravilima, pošto fudbaleri mogu da nose isključivo originalnu opremu proizvođača dresova - bez prepravki.

I to nije sve, ispod golmanskog dresa nosio je i bijelu podmajicu (potkošulju) kojom takođe krši FIFA propise. Problem je u njenoj boji, pošto je u pitanju bijela majica, a mora da bude iste osnovne boje kao i rukavi dresa (zeleni dres). U takvim slučajevima sudija opomene fudbalera i istera ga sa terena dok ne obuče dozvoljenu opremu, ali to je ovoga puta promaklo arbitrima.

Njemačka je inače postigla sedam golova na toj utakmici, a Nojer nije imao previše posla, iako je primio jedan gol. Nema sumnje da će zbog ovoga sada FIFA biti pažljivija, a vidjećemo da li će Nojer i njegov Fudbalski savez Njemačke biti kažnjeni.

Nemačka - Kurasao 7:1
Izvor: YouTube/Arena sport

U narednom meču Njemačka igra protiv Obale Slonovače koja je u prvom susretu takođe osvojila tri boda i to pobjedom protiv Ekvadora u 90. minutu.

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