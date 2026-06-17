Bh. fudbaleri danas putuju u Los Anđeles, gdje ih čeka meč drugog kola Mundijala.
Fudbalska reprezentacija BiH odradila je ove srijede posljednji trening pred meč drugog kola na Mundijalu 2026 protiv Švajcarske.
Dva tima sastaće se u četvrtak (18. jun) u Los Anđelesu, sa početkom u 21.00 čas po našem, odnosno 12.00 po lokalnom vremenu. Biće to drugi okršaj BiH i Švajcarske, odnosno prvi nakon više od 10 godina. Jedini dosadašnji okršaj desio se u martu 2016. godine, kada je BiH trijumfovala u Cirihu na kultnom Lecigrundu (0:2), zahvaljujući Edinu Džeki i Miralemu Pjaniću.
"Zmajevi" odradili posljednji trening pred derbi sa Švajcarcima (FOTO)
Bh. ekspedicija danas kreće put Los Anđelesa, gdje će od 19.30 časova po lokalnom vremenu (4.30 ujutro po našem) obaviti zvaničnu konferenciju za novinare.
Podsjetimo, i jedni i drugi su u prvom kolu upisali po bod, identičnim rezultatom (1:1). BiH je remizirala sa domaćinom Kanadom, dok je Švajcarska senzacionalno prosula bodove u susretu sa Katarom.
(mondo.ba, D. Šutvić)
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