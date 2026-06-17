Bh. fudbaleri danas putuju u Los Anđeles, gdje ih čeka meč drugog kola Mundijala.

Izvor: FS BiH

Fudbalska reprezentacija BiH odradila je ove srijede posljednji trening pred meč drugog kola na Mundijalu 2026 protiv Švajcarske.

Dva tima sastaće se u četvrtak (18. jun) u Los Anđelesu, sa početkom u 21.00 čas po našem, odnosno 12.00 po lokalnom vremenu. Biće to drugi okršaj BiH i Švajcarske, odnosno prvi nakon više od 10 godina. Jedini dosadašnji okršaj desio se u martu 2016. godine, kada je BiH trijumfovala u Cirihu na kultnom Lecigrundu (0:2), zahvaljujući Edinu Džeki i Miralemu Pjaniću.

Vidi opis "Zmajevi" odradili posljednji trening pred derbi sa Švajcarcima (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FS BiH Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: FS BiH Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: FS BiH Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: FS BiH Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: FS BiH Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: FS BiH Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: FS BiH Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: FS BiH Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: FS BiH Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: FS BiH Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: FS BiH Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: FS BiH Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: FS BiH Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 19 19 / 19

Bh. ekspedicija danas kreće put Los Anđelesa, gdje će od 19.30 časova po lokalnom vremenu (4.30 ujutro po našem) obaviti zvaničnu konferenciju za novinare.

Podsjetimo, i jedni i drugi su u prvom kolu upisali po bod, identičnim rezultatom (1:1). BiH je remizirala sa domaćinom Kanadom, dok je Švajcarska senzacionalno prosula bodove u susretu sa Katarom.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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