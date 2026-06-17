logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Zmajevi" odradili posljednji trening pred derbi sa Švajcarcima (FOTO)

"Zmajevi" odradili posljednji trening pred derbi sa Švajcarcima (FOTO)

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Bh. fudbaleri danas putuju u Los Anđeles, gdje ih čeka meč drugog kola Mundijala.

Fudbaleri BiH obavili posljednji trening pred Švajcarsku Izvor: FS BiH

Fudbalska reprezentacija BiH odradila je ove srijede posljednji trening pred meč drugog kola na Mundijalu 2026 protiv Švajcarske.

Dva tima sastaće se u četvrtak (18. jun) u Los Anđelesu, sa početkom u 21.00 čas po našem, odnosno 12.00 po lokalnom vremenu. Biće to drugi okršaj BiH i Švajcarske, odnosno prvi nakon više od 10 godina. Jedini dosadašnji okršaj desio se u martu 2016. godine, kada je BiH trijumfovala u Cirihu na kultnom Lecigrundu (0:2), zahvaljujući Edinu Džeki i Miralemu Pjaniću.

Bh. ekspedicija danas kreće put Los Anđelesa, gdje će od 19.30 časova po lokalnom vremenu (4.30 ujutro po našem) obaviti zvaničnu konferenciju za novinare.

Podsjetimo, i jedni i drugi su u prvom kolu upisali po bod, identičnim rezultatom (1:1). BiH je remizirala sa domaćinom Kanadom, dok je Švajcarska senzacionalno prosula bodove u susretu sa Katarom.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

BiH Švajcarska zmajevi fudbal Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC