Dinamo se vratio iz mrtvih i srušio Švajcarce! Tun prosuo 2:0 na Maksimiru, a sve je krenulo od crvenog kartona

Dinamo je uspio da nadoknadi dva gola minusa na Maksimiru protiv Tuna i plasira se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Tamo ga čeka KI Klaksvik (Farska Ostrva) ili Kauno Žalgiris (Litvanija).

Izvor: Natasa Kupljenik / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Bio je zagrebački Dinamo na korak od ispadanja iz kvalifikacija za Ligu šampiona... Kasnio je aktuelni prvak Hrvatske dva gola za švajcarskim Tunom sredinom drugog poluvremena (0:2), ali su "modri", nakon što su u tim trenucima stekli prednost igrača više, nadoknadili minus i poslije produžetaka (3:2) stekli pravo nastupa u trećem kolu.

Prvi meč, odigran prošle sedmice u Švajcarskoj, završen je rezultatom 1:1. Večeras je Tun još u prvoj polovini prvog dijela stekao prednost od dva gola, nakon što su u 4. i 22. minutu pogađali Brajton Labo i kapiten Marko Birki, koji je na kraju izrastao u tragičara svog tima.

Morao je u 67. minutu, pri rezultatu 0:2 na semaforu, da napusti igru nakon što mu je pokazan direktni crveni karton nakon što je napravio prekršaj na ivici šesnaesterca kao posljednji igrač odbrane. Bugarski sudija Radoslav Gizdenov mu je prvo pokazao žuti karton, ali je promijenio odluku poslije poziva iz VAR sobe i gledanja snimka.

Veoma brzo su puleni Marija Kovačevića iskoristili brojčanu prednost, pa su se za samo četiri minuta vratili u život. Nadu Dinamu da bi mogao da izbjegne poraz dao je Dion Beljo u 74. minutu, dok je ubrzo izjednačio Lukas Kačavenda i omogućio produžetke Dinamu, koji je u par navrata nakon toga opasno zaprijetio, ali se mreže više nisu tresle do isteka sudijske nadoknade.

A onda u 112. minutu sjajan pogodak je postigao Moris Valinčić! Povukao je loptu sa polovine terena, namjestio se na šut sa 17 metara i "bombom" matirao golmana Tuna Niklasa Štefena. Odveo je tako svoju ekipu u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, gdje će Dinamo igrati sa boljom ekipom iz dva okršaja KI Klaksvika (Farska Ostrva) i Kauno Žalgirisa (Litvanija). U prvom meču, igranom u Klaksviku, nije bilo pobjednika (0:0), a revanš u Litvaniji se igra u srijedu.

ZAŠTO JE OVO LOŠE ZA CRVENU ZVEZDU?

Ovo je ujedno i loša vest za crveno-bijele. Da se dogodio šok u hrvatskoj prestonici grčki šampion AEK iz Atine bi bio među povlašćenima na žrijebu za plej-of koji će se u ponedjeljak održati u Nionu. Dakle, bio bi u istom šeširu sa ekipom Dejana Stankovića i ta dva tima ne bi mogla da se susretnu u eventualnom plej-ofu. Sada se sve promijenilo. Da podsjetimo, Zvezda igra revanš sa Larnom (Severna Irska) i nosi ubjedljivih 4:0 iz prvog meča. Možda meč na "Marakani" (srijeda, 20 časova) jeste formalnost, ali poslije toga čeka rivala u trećem kolu i boljeg iz meča između Vikingura i Hapoel Ber Ševe. Prvi meč su Islanđani dobili sa 2:1, a revanš se igra u Mađarskoj u srijedu (19.30). Prije nego što uđe u taj dvomeč saznaće i ko joj stoji na putu na posljednjem koraku i grupnoj fazi elitnog takmičenja.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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