Dinamo Zagreb doveo bisera Pari Sen Žermena: Noa Nsoki pobjegao od Dembelea i Kviče na "Maksimir"

Noa Nsoki će u narednim danima zvanično postati fudbaler Dinama iz Zagreba.

Izvor: Giuseppe Velletri / Zuma Press / Profimedia

Dok čekamo finale Svjetskog prvenstva Dinamo iz Zagreba završio je veliki, veliki transfer. Kao što su nekada krali mlade igrače Barseloni i Arsenalu, sada su doveli 19-godišnjeg napadača Pari Sen Žermena Nou Nsokija. Francuski "L'Ekip" piše da je Nsoki sve dogovorio oko dolaska u Zagreb i da se sada samo čeka da se Dinamo i PSŽ dogovore oko konačne visine transfera.

Nsoki je samo jedan od nekoliko mladih igrača koji su shvatili da u strašnoj konkurenciji Bredlija Barkole, Desirea Duea, Kviče Kvarachelije i Usmana Dembelea nemaju šta da traže, pa su odlučili da minute potraže na drugom mjestu. Tražila je Nsokija i Vitorija Gimaraeš, ali se odlučio za dolazak u Dinamo.

Za sada Nsoki prema procjenama transfermarketa vredi 1.000.000 evra, a pored 48 nastupa za mladi tim PSŽ-a ima i dva meča za seniore.

Vusok je 185 centimetara i najbolje se snalazi na mjestu lijevog krila, a osim državljanstva Francuske posjeduje i papire Demokratske republike Kongo. U Pari Sen Žermen stigao je 2020. godine, a njegov rođak Stenli Nsoki je takođe ponikao u PSŽ-u pa je preko Nice, Briža i Hofenhajma stigao do Union Berlina za koji je nedavno potpisao.