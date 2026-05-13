logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

300 firmi hoće da se sruši "Maksimir": Svi jedva čekaju da nestane stadion na kome je nestala Jugoslavija

300 firmi hoće da se sruši "Maksimir": Svi jedva čekaju da nestane stadion na kome je nestala Jugoslavija

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

"Maksimir" se ruši i to svi jedva čekaju. Sada smo saznali da čak 300 arhitektonskih biroa želi da napravi novi stadion.

300 firmi želi da se sruši stadion Maksimir Izvor: Natasa Kupljenik / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Maksimir još ne ide u istoriju. Kultni zagrebački stadion nedavno je proslavio novu titulu Dinama, ali i pored produženja roka za nova idejna rješenja za izgradnju novog modernog stadiona na istom mjestu neće "modri" dočekati novo slavlje na ovom mestu.

Stadion na kome su igrali svi zagrebački velikani, osim Dinama i HAŠK i Građanski trebalo bi sredinom naredne sezone da se ruši, a da onda Dinamo zaigra na novom rekonstruisanom stadionu u Kranjčevićevoj ulici. 

Sada je zbog mnogo prispjelih idejnih rješenja produžen rok za prijedloge za 23 dana, pa će on sada trajati do 17. jula. Grad Zagreb se na to odlučio nakon što je preko 300 zainteresovanih arhitentonskih biroa tražilo produžetak roka.  Za sada se projekat procjenjuje na 224.000.000 evra i to bez PDV-a i troškova rušenja, tako da bi cijena mogla dobro da poraste iznad ove sume kada sve bude gotovo.

Planira se da osim samog stadiona novi "Maksimir" bude kompleks sa mnogo namjena i funkcija koji bi mogao da donosi prihode gradu Zagrebu i Dinamo Zagrebu kao klubu. Najavljuju se u kompleksu i dvorane za rukomet i košarku, ali i radnje, butici, kafići, trenažni i centri za oporavak.

Zanimljivo je da se planiraju natkrivene tribine, ali ne planira se pokretni krov. Planira se da tri tribine imaju gornji i donji sprat, osim sjevera koji će ostati jedinstven za "Bed Blu Bojse". Takođe navodno će stadion imati 35.000 mjesta,.

"Maksimir" osim što se redovno nalazio na spiskovima najružnijih stadiona u Evropi bio je i u jako loše stanju pa je godinama bilo riječi o tome kakve probleme imaju i navijači i sam klub zbog loše.

Nije se tu igrao samo fudbal

Upravo 13. maja 1990. godine na "Maksimiru" se odigrala utakmica između Crvene zvezde i Dinama iz Zagreba na kojoj, mnogi smatraju, počinje raspad Savezne federativne republike Jugoslavije. Fudbala se više niko ni ne sjeća sa tog meča, ali se sjeća divljanja na tribinama, sukoba navijača i naravno Zvonimira Bobana koji je tada udario policajca. Taj policajac zove se Refik Ahmetović i prije nekoliko godina u intervjuu za MONDO ispričao je svoju priču o dešavanjima na Maksimiru

Refik Ahmetović policajac sa Maksimira
Izvor: YouTube/Mondo BiH

Tagovi

Maksimir fudbal Dinamo Zagreb

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC