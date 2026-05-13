300 firmi hoće da se sruši "Maksimir": Svi jedva čekaju da nestane stadion na kome je nestala Jugoslavija

"Maksimir" se ruši i to svi jedva čekaju. Sada smo saznali da čak 300 arhitektonskih biroa želi da napravi novi stadion.

Maksimir još ne ide u istoriju. Kultni zagrebački stadion nedavno je proslavio novu titulu Dinama, ali i pored produženja roka za nova idejna rješenja za izgradnju novog modernog stadiona na istom mjestu neće "modri" dočekati novo slavlje na ovom mestu.

Stadion na kome su igrali svi zagrebački velikani, osim Dinama i HAŠK i Građanski trebalo bi sredinom naredne sezone da se ruši, a da onda Dinamo zaigra na novom rekonstruisanom stadionu u Kranjčevićevoj ulici.

Sada je zbog mnogo prispjelih idejnih rješenja produžen rok za prijedloge za 23 dana, pa će on sada trajati do 17. jula. Grad Zagreb se na to odlučio nakon što je preko 300 zainteresovanih arhitentonskih biroa tražilo produžetak roka. Za sada se projekat procjenjuje na 224.000.000 evra i to bez PDV-a i troškova rušenja, tako da bi cijena mogla dobro da poraste iznad ove sume kada sve bude gotovo.

Planira se da osim samog stadiona novi "Maksimir" bude kompleks sa mnogo namjena i funkcija koji bi mogao da donosi prihode gradu Zagrebu i Dinamo Zagrebu kao klubu. Najavljuju se u kompleksu i dvorane za rukomet i košarku, ali i radnje, butici, kafići, trenažni i centri za oporavak.

Zanimljivo je da se planiraju natkrivene tribine, ali ne planira se pokretni krov. Planira se da tri tribine imaju gornji i donji sprat, osim sjevera koji će ostati jedinstven za "Bed Blu Bojse". Takođe navodno će stadion imati 35.000 mjesta,.

"Maksimir" osim što se redovno nalazio na spiskovima najružnijih stadiona u Evropi bio je i u jako loše stanju pa je godinama bilo riječi o tome kakve probleme imaju i navijači i sam klub zbog loše.

Nije se tu igrao samo fudbal

Upravo 13. maja 1990. godine na "Maksimiru" se odigrala utakmica između Crvene zvezde i Dinama iz Zagreba na kojoj, mnogi smatraju, počinje raspad Savezne federativne republike Jugoslavije. Fudbala se više niko ni ne sjeća sa tog meča, ali se sjeća divljanja na tribinama, sukoba navijača i naravno Zvonimira Bobana koji je tada udario policajca. Taj policajac zove se Refik Ahmetović i prije nekoliko godina u intervjuu za MONDO ispričao je svoju priču o dešavanjima na Maksimiru