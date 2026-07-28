Nekadašnji centarfor "zmajeva" potpisao za Dinamo Zagreb

Iskusni bosanskohercegovački fudbaler Smail Prevljak novi je centarfor Dinama iz Zagreba.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Dosadašnji napadač Istre 1961 potpisao je ugovor s hrvatskim šampionom i pojačaće napadačku liniju ekipe Marija Kovačevića.

Prevljak će u "modrima" nositi dres s brojem 14.

Rođen 10. maja 1995. godine u Konjicu (Bosna i Hercegovina), Prevljak je fudbalske korake započeo u lokalnom Igmanu. Od ljeta 2013. bio je član akademije RB Lajpciga, gdje je debitovao i za prvu ekipu. Godinu dana kasnije prešao je u Red Bul Salcburg, gdje je igrao za seniorsku ekipu, a u početku i za njihov rezervni sastav Lifering.

U sistemu Salcburga proveo je šest godina i osvojio četiri titule prvaka i tri Kupa Austrije.Tokom karijere bio je na pozajmici u austrijskom Matersburgu, a potom je tri i po sezone proveo u belgijskom Eupenu, gdje je u 99 nastupa postigao 42 gola i upisao 11 asistencija. Prošlog ljeta, nakon dvije sezone u berlinskoj Herti, pridružio se Istri 1961, za koju je u 34 zvanične utakmice postigao 15 golova. Prevljak je dosad upisao i 27 nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, uz šest postignutih golova.

"Dragi Smaile, dobro nam došao u Dinamo! Želimo ti puno sreće i uspjeha u plavom dresu", navedeno je na klupskom sajtu ekipe sa "Maksimira".

Smail Prevljak novi je centarfor Dinama! ⚽️



Novi plavi 1️⃣4️⃣ prošle je sezone u dresu Istre s 1️⃣4️⃣ golova bio treći strijelac domaćeg prvenstva, a od ove će svojim iskustvom i istančanim osjećajem za gol dodatno pojačati napadački potencijal Dinama.



Serbus, Smail, i sretno u…pic.twitter.com/F30rRrBvqw — GNK Dinamo (@gnkdinamo)July 27, 2026

(MONDO)