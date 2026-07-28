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Crvena zvezda se obratila navijačima pred revanš s Larnom: "Mogu da nam zatvore stadion"

Crvena zvezda se obratila navijačima pred revanš s Larnom: "Mogu da nam zatvore stadion"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Sa Marakane su se oglasili važnim saopštenjem dan pred važan evropski meč.

saopstenje crvene zvezde pred larn pod uslovnom smo kaznom Izvor: MN PRESS

FK Crvena zvezda u srijedu, 29. jula od 20 časova na stadionu "Rajko Mitić" dočekuje Larn u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Sa Marakane su se dan ranije oglasili važnim saopštenjem i ono se tiče potencijalne kazne UEFA.

Saopštenje crveno-bijelih prenosimo u cijelosti:

"Klub obavještava navijače i kompletnu zvjezdašku javnost da se Crvena zvezda nalazi pod uslovnom kaznom UEFA i apeluje da se na predstojećoj utakmici svi prisutni na stadionu ponašaju fer, sportski i odgovorno.

Utakmica između Crvene zvezde i Larna će biti praćena od strane predstavnika evropske kuće fudbala, jer se Crvena zvezda nalazi pod uslovnom kaznom do decembra 2026. godine zbog upotrebe pirotehničkih sredstava.

Molimo sve zvjezdaše koji će prisustvovati predstojećoj utakmici da ne koriste pirotehnička sredstva. Posljedice eventualnog kršenja pravila mogu biti veoma štetne po klub i naše navijače, a mogu uključivati i djelimično zatvaranje stadiona", stoji na sajtu Zvezde.

Na koga može Zvezda?

Zvezda će u trećem kolu igrati sa boljim iz duela Vikingura i Hapoel Berševe. Izabranici Dejana Stankovića će biti rivali i u narednoj rundi, a ove sezone se srpski šampion neće zadovoljiti Ligom Evrope.  Potencijalnog protivnika na putu u plej-ofu Zvezda će saznati već u ponedjeljak kada će biti održan žrijeb u Nionu.

Utakmice trećeg kola kvalfikacija igraju se 4. i 5. avgusta, a revanši su na programu za sedam dana.

BONUS VIDEO:

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00:12
Osman Bukari najavljuje derbi Superlige, Crvena zvezda - Vojvodina
Izvor: FK Crvena Zvezda
Izvor: FK Crvena Zvezda

(MONDO)

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Tagovi

FK Crvena zvezda Liga šampiona

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