Nakon poziva navijača sa sjeverne tribine, i Crvena zvezda pozvala sve na stadionu da imaju crveno-bijele dresove protiv Larna u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je veliki posao u evropskim kvalifikacijama odradila u prvom meču, kada je na gostovanju u Sjevernoj Irskoj savladala Larn (4:0). Revanš protiv tog tima u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona biće samo formalnost, ali navijači Zvezde će uprkos tome pružati veliku podršku svojim igračima.

Navijači Crvene zvezde sa sjeverne tribine već su istakli da na meč prtoiv Larna 29. jula treba doći u dresu, kako bi koreografija koja se pravi na svim tribinama mogla da zasija u svom punom sjaju. Isto priziva i Zvezda, koja je preko klupskih kanala pozvala navijače da dođu u crveno-bijelim dresovima.

"Crveno-bijele u srijedu, 29. jula, od 20 časova očekuje revanš utakmica drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Larna na stadionu 'Rajko Mitić', a naši navijači su pokrenuli akciju sa jasnim ciljem, da Marakana zablista u crveno-bijelim bojama! Nakon ubjedljive pobjede rezultatom 4:0 u prvom meču, crveno-bijeli žele da uz podršku punih tribina potvrde plasman u narednu rundu kvalifikacija. Upravo zbog toga, navijači su na utakmici protiv Vojvodine, u okviru drugog kola Superlige Srbije, uputili poziv svim zvezdašima da na revanš sa Larnom dođu obučeni u dresove Crvene zvezde", ističe se na sajtu kluba.

Vidi opis Crvena zvezda se obratila svojim navijačima: "Dođite u dresovima na meč protiv Larna" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Meč protiv Larna prvi je evropski koji će Crvena zvezda u ovoj sezoni igrati na svom terenu, a samim tim je ovo i prva prilika da se napravi koreografija za pamćenje. Pošto je Zvezda praktično već obezbijedila plasman u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, a samim tim i ulazak u ligašku fazu takmičenja, jasno je da će ovo biti samo jedan u nizu velikih mečeva na Marakani.

"Marakana je mnogo puta pokazala zašto važi za jednu od najimpresivnijih fudbalskih pozornica u Evropi, a sada imamo priliku da zajedno pošaljemo još jednu moćnu sliku u svijet. Svaki zvezdaš koji dođe u dresu biće dio jedinstvenog spektakla i koreografije, a ukoliko još uvijek nemate svoj dres, pravo je vrijeme da ga obezbijedite u Red Star šopu i spremni dočekate evropsko veče na Marakani. Svi putevi vode na Marakanu, obuci dres i dođi na Larn", dodaje se na sajtu Crvene zvezde.