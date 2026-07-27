Premijer liga uvodi najluđe fudbalsko pravilo: Ako trener ne izabere, kapiten "ide u kaznu"

Pred novu sezonu Premijer lige dobijamo čudno fudbalsko pravilo - treneri će birati koji igrač izlazi iz igre na minut, nakon što golman dobije ljekarsku pomoć.

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Nova sezona Premijer lige počinje 21. avgusta utakmicom Arsenala i Koventrija, a samo nekoliko nedjelja pred prvi meč u novoj takmičarskoj godini stigao je neobičan prijedlog! Po svemu sudeći, u novoj sezoni Premijer lige gledaćemo jedno od najčudnijoj pravila u fudbalskoj istoriji - zbog povreda golmana van terena će morati da izlazi jedan od igrača.

Kako prenosi "BBC", ukoliko glavni arbitar pozove ljekarski tim da ukaže pomoć golmanu, trener će morati da izabere jednog fudbalera koji će propustiti naredni minut igre! Za to će imati samo 10 sekundi i u tom roku mora da obavijesti četvrtog sudiju o svom izboru. Ukoliko ne uradi to, iz igre po automatizmu izlazi kapiten ekipe i on će propustiti 60 sekundi igre.

Ova odluka dolazi nakon što su fudbalski radnici širom planete primijetili da golmani sve češće "glume" povrede. Ukoliko se golman požali na povredu, igra se automatski prekida i to postaje "tajm-aut". Ekipa ima vremena da predahne, osvježi se ili dobije nove taktičke instrukcije koje mogu da promijene cijeli tok meča.

Primjera radi, menadžer Danijel Farke je u prethodnoj sezoni optužio Mančester siti za namjerno izazivanje prekida, tako što se golman Đanluiđi Donaruma požali na povredu. Englezi vjeruju da bi takve situacije mogle da se spriječe ukoliko bi nakon svakog prekida zbog povrede golmana ekipa na minut ostajala bez jednog od svojih fudbalera.

Postoji nekoliko izuzetaka kada saigrač neće morati da izađe.

Kada golman kaže da mu nije potrebna pomoć i nije izazvan prekid igre

Golman i igrač na terenu su se sudarili

Ako je golman fauliran i potrebna mu je hitna pomoć

Ako golman krvari

Ako je došlo do potresa mozga ili povrede zbog koje mora da bude zamijenjen

Fudbalski savez, Premijer liga, Engleska fudbalska liga, Nacionalna liga i Ženska Superliga su se složili oko ove mjere, uz dozvolu Međunarodnog odbora fudbalskih saveza (Ifab). Ranije ove godine, Ifab je odlučio da ne mijenja zakon i pozvao je lige da se dobrovoljno prijave za probni program. Navodno, prvenstvo Australije će se igrati po istom pravilu, ali će uvijek morati kapiten da izlazi iz igre.

Krajnji cilj je ubrzavanje igre, odnosno smanjivanje pauza koje izazivaju igrači na terenu. Ostaje da se vidi da li će ovo revolucionarno pravilo dati rezultate, odnosno da li će golmani odustati od glume kada postoji opasnost da njihov tim sa igračem manje bude nadigran i savladan.