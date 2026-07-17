Tarik Muharemović potpisao za Lids junajted: “Rođen sam spreman, daću sve za ovaj klub”

Bosanskohercegovački defanzivac Tarik Muharemović potpisao je u petak petogodišnji ugovor sa engleskim Lids junajtedom.

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Klub sa “Eland Rouda” potvrdio je danas, kako je istaknuto, sa zadovoljstvom, da se Tarik Muharemović pridružio “bijelima”. Potpisao je petogodišnji ugovor a iznos obeštećenja italijanskom Sasuolu ostaje tajna, iako su engleski mediji objavili da je u pitanju suma od 34 miliona funti (40 miliona evra).

Muharemović je bio jedan od ključnih igrača Sasuola tokom sezone 2025/26, u kojoj je njegova ekipa završila na veoma respektabilnom 11. mjestu. Nakon sjajne klupske forme, ovaj 23-godišnjak je ovog ljeta predstavljao Bosnu i Hercegovinu na Svjetskom prvenstvu.

Dominantni stoper, visok 193 cm, Tarik je svoju karijeru započeo u Austriji, gdje je i debitovao u profesionalnom fudbalu za Volfsberger u tamošnjoj elitnoj ligi.

Svega šest odigranih utakmica za taj klub bilo je dovoljno da privuče pažnju timova širom Evrope, pa je italijanski gigant Juventus brzo reagovao kako bi osigurao njegove usluge. U Torinu je dobio priliku za dalji razvoj, a tokom boravka u redovima "Stare dame" postao je i punopravni bh. reprezentativac.

U avgustu 2024. godine odlazi na pozajmicu u Sasuolo, gdje postiže pogodak već u svojoj drugoj utakmici. To je bila najava impresivne sezone koja je uslijedila, u kojoj je osvojio titulu u Seriji B i osigurao ekspresan povratak u italijansku elitu.

Nakon što je sakupio 30 nastupa za klub, Muharemovićev ugovor sa timom sa “Mapei” stadiona je trajno otkupljen. Svoju sjajnu formu nastavio je i prošle sezone, upisavši još 33 nastupa u svim takmičenjima.

Na reprezentativnom nivou, ovaj centralni bek je takođe zablistao sa 17 nastupa za A selekciju BiH, igrajući u UEFA Ligi nacija, kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, baražu, i na kraju, na ovogodišnjoj završnici Mundijala.

Muharemović je postao drugo pojačanje Lidsa ovog ljeta, nakon dolaska Herija Vilsona a svi u klubu mu žele toplu dobrodošlicu tokom priprema za predstojeću sezonu Premijer lige 2026/27.

DAĆU SVE OD SEBE ZA KLUB

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We are delighted to announce the signing of defender Tarik Muharemović on a 5 year deal from Serie A side Sassuolopic.twitter.com/XIRPeutR8t — Leeds United (@LUFC)July 17, 2026





“Rođen sam spreman”, ekskluzivno je rekao Tarik Muharemović za klupsku TV, govoreći tiho, ali sa skrivenim samopouzdanjem i dozom borbenosti od koje će protivnički igrači sigurno zazirati.

“Daću sve za ovaj klub. Daću sve od sebe u svakoj utakmici. Samo želim pobjeđivati. Mrzim gubiti i boriću se za svaku loptu - išao bih na nju glavom ili nogom, nebitno, ne odustajem. Znam da je ovo veliki klub sa bogatom istorijom. Znam dosta toga. Pratio sam sve od trenutka kada sam čuo za interesovanje i mogućnost da dođem ovdje. Mnogo sam gledao, posebno video-snimke navijača i činjenicu da je svaka utakmica rasprodata, što je prosto nevjerovatno. Odmah sam znao kakve su ambicije i klub mi ih je predočio - želimo vratiti klub tamo gdje mu je i mjesto. Jedva čekam da upoznam cijeli tim. Danas sam vidio nekoliko igrača i, da, jedva čekam da treniram s njima, da vidim kakvi su i da upoznam svoju novu porodicu”, rekao je Muharemović.

(MONDO)