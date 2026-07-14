logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvanično: Tarik Muharemović napušta Sasuolo i seli se na Ostrvo!

Zvanično: Tarik Muharemović napušta Sasuolo i seli se na Ostrvo!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Štoper "zmajeva" igraće u narednom periodu na Ostrvu, u dresu Lidsa.

tarik muharemović Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Štoper reprezentacije BiH Tarik Muharemović napušta Sasuolo i seli se na Ostrvo!

Ovu informaciju objavio je poznati italijanski novinar Fabricio Romano, istakavši da će dosadašnji defanzivac Sasuola karijeru nastaviti u Lidsu. S obzirom da je za dosadašnji klub ugovorom bio vezan do ljeta 2031. godine, zeleno-crnima sa Mapeija pripašće 40 miliona evra, dok Juventus kao prethodni klub igrača rođenog u Sloveniji dobija duplo manji iznos.

Muharemović je omladinske dane proveo u Austriji, dok je prve seniorske mečeve odradio u dresu Volfsbergera. U tom klubu ga je primijetio torinski velikan, priključivši ga 2021. godine svojoj Next Gen ekipi. U sezoni 2024-25 napustio je bjankonere i otišao na pozajmicu u Sasuolo, čiji je punopravni član postao pred start prošle sezone.

Do sada je za Sasuolo odigrao 53 meča, dok je za reprezentaciju BiH uknjižio 17 nastupa.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tarik Muharemović Sasuolo Lids fudbal transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC