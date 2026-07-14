Zvanično: Tarik Muharemović napušta Sasuolo i seli se na Ostrvo!

Štoper "zmajeva" igraće u narednom periodu na Ostrvu, u dresu Lidsa.

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Štoper reprezentacije BiH Tarik Muharemović napušta Sasuolo i seli se na Ostrvo!

Ovu informaciju objavio je poznati italijanski novinar Fabricio Romano, istakavši da će dosadašnji defanzivac Sasuola karijeru nastaviti u Lidsu. S obzirom da je za dosadašnji klub ugovorom bio vezan do ljeta 2031. godine, zeleno-crnima sa Mapeija pripašće 40 miliona evra, dok Juventus kao prethodni klub igrača rođenog u Sloveniji dobija duplo manji iznos.

Exclusive story from Saturday, now confirmed: Leeds United agree deal to sign Tarik Muharemović, here we go!



€40m package fee to Sassuolo, Juventus get €20m as sell-on clause.



Muharemović will travel for medical and contract signing at#LUFC.pic.twitter.com/dt99yEhWnf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)July 14, 2026

Muharemović je omladinske dane proveo u Austriji, dok je prve seniorske mečeve odradio u dresu Volfsbergera. U tom klubu ga je primijetio torinski velikan, priključivši ga 2021. godine svojoj Next Gen ekipi. U sezoni 2024-25 napustio je bjankonere i otišao na pozajmicu u Sasuolo, čiji je punopravni član postao pred start prošle sezone.

Do sada je za Sasuolo odigrao 53 meča, dok je za reprezentaciju BiH uknjižio 17 nastupa.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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