Franko Barezi, legendarni kapiten Milana, preminuo je u 67. godini. Navijači su se emotivno oprostili od jednog od najboljih fudbalera svih vremena.

Izvor: Stefano RELLANDINI / AFP / Profimedia

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Franko Barezi preminuo je prethodne nedjelje u 67. godini. Sve se dogodilo iznenada i njegova smrt potresla je navijače Milana, kluba u kome je proveo čitavu igračku karijeru, ali i svakog ljubitelja fudbala koji je imao priliku da pogleda makar jednu njegovu utakmicu.

Danas su se od njega u Milanu oprostili navijači "rosonera", kao i klupske legende. I njihova brojnost dovoljno svjedoči o tome kakav je igrač i čovjek bio Franko Barezi, vjerovatno najbolji štoper svih vremena.

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Vidi opis Cijeli Milan je danas plakao: I Dejo došao da se pokloni Bareziju, najvećem ikada Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mourad Balti Touati/ANSA Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Mourad Balti Touati/ANSA Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Mourad Balti Touati/ANSA Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Mourad Balti Touati/ANSA Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Mourad Balti Touati/ANSA Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Mourad Balti Touati/ANSA Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Mourad Balti Touati/ANSA Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Mourad Balti Touati/ANSA Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MATTEO BAZZI/ANSA Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Andrea Fasani/ANSA Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Andrea Fasani/ANSA Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MATTEO BAZZI/ANSA Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Mourad Balti Touati/ANSA Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Mourad Balti Touati/ANSA Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MATTEO BAZZI/ANSA Br. slika: 15 15 / 15 AD

Navijači Milana, uključujući i pripadnike najpoznatije navijačke grupe "Curva Sud", ispunili su prostor ispred čuvene milanske bazilike "Sant’Ambrogio". Sve je bilo puno i prije samog obreda, a njihovi aplauzi i skandiranja legendarnom Bareziju natjerali su sve na suze.

Na ovaj način Milan se emotivno oprostio od svog nekadašnjeg kapitena, igrača koji je obilježio sedamdesete, osamdesete i devedesete na "San Siru", pokazavši kako jedan kapiten treba da se ponaša.

Došli i Dejo, Van Basten...

Vidi opis Cijeli Milan je danas plakao: I Dejo došao da se pokloni Bareziju, najvećem ikada Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/MATTEO BAZZI Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Stefano RELLANDINI / AFP / Profimedia Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: EPA/MATTEO BAZZI Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: EPA/MATTEO BAZZI Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: EPA/MATTEO BAZZI Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: EPA/MATTEO BAZZI Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: EPA/MATTEO BAZZI Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: EPA/MATTEO BAZZI Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: EPA/MOURAD BALTI TOUATI Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: EPA/MOURAD BALTI TOUATI Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: EPA/MOURAD BALTI TOUATI Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: EPA/MOURAD BALTI TOUATI Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: EPA/MOURAD BALTI TOUATI Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: EPA/MOURAD BALTI TOUATI Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: EPA/MOURAD BALTI TOUATI Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: EPA/MOURAD BALTI TOUATI Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: EPA/MOURAD BALTI TOUATI Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: EPA/MOURAD BALTI TOUATI Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: EPA/MOURAD BALTI TOUATI Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: EPA/MOURAD BALTI TOUATI Br. slika: 20 20 / 20

Od njega su se oprostili i legendarni fudbaleri Milana koji su igrali sa Barezijem. Između ostalog, sahrani je prisustvovao i Dejan Savićević. On je na sahranu došao u društvu Danijelea Masara, a tu su bili i Paolo Maldini, Marko van Basten, Mauro Tasoti, Alesandro Kostakurta i mnogi drugi.



Svoje delegacije poslali su i Real Madrid i Barcelona, čime je odana počast igraču koji je cijelu karijeru proveo u jednom klubu, a čija je odanost podsjetnik svima kako jedan sportista treba da se ponaša.

Ko je Franko Barezi?

Vidi opis Cijeli Milan je danas plakao: I Dejo došao da se pokloni Bareziju, najvećem ikada Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

Barezi je rođen 1960. godine pokraj Breše i cijelu karijeru dao je Milanu. Kada je stigao nisu "rosoneri" ni izbliza bili veliki klub kao sada, dešavalo im se i da ispadnu iz lige. Ipak uz novac Silvija Berluskonija, vođstvo Fabija Kapela i Ariga Sakija sa klupe i Franka Barezija na terenu postao je Milan možda i najveća sila evropskog fudbala tokom devedesetih.

Bio je stameni štoper i libero koji je prema mnogima činio najbolju odbranu ikada kada je igrao sa Paolom Maldinijem, Alesandrom Kostakurtom i Maurom Tasotijem. Osvojio je Seriju A šest puta, pa Ligu šampiona tri puta, odigrao je preko 700 utakmica i 1989. je bio drugi u izboru za Zlatnu loptu iza Marka van Basketa. Ostavio je toliki trag da je Milan penzionisao njegovu šesticu.

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