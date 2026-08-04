Cijeli Milan je danas plakao: I Dejo došao da se pokloni Bareziju, najvećem ikada

Franko Barezi, legendarni kapiten Milana, preminuo je u 67. godini. Navijači su se emotivno oprostili od jednog od najboljih fudbalera svih vremena.
Izvor: Stefano RELLANDINI / AFP / Profimedia
Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Franko Barezi preminuo je prethodne nedjelje u 67. godini. Sve se dogodilo iznenada i njegova smrt potresla je navijače Milana, kluba u kome je proveo čitavu igračku karijeru, ali i svakog ljubitelja fudbala koji je imao priliku da pogleda makar jednu njegovu utakmicu.
Danas su se od njega u Milanu oprostili navijači "rosonera", kao i klupske legende. I njihova brojnost dovoljno svjedoči o tome kakav je igrač i čovjek bio Franko Barezi, vjerovatno najbolji štoper svih vremena.
Izvor: Mourad Balti Touati/ANSABr. slika: 151 / 15
Izvor: Mourad Balti Touati/ANSABr. slika: 152 / 15
Izvor: Mourad Balti Touati/ANSABr. slika: 153 / 15
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Izvor: Mourad Balti Touati/ANSABr. slika: 154 / 15
Izvor: Mourad Balti Touati/ANSABr. slika: 155 / 15
Izvor: Mourad Balti Touati/ANSABr. slika: 156 / 15
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Izvor: Mourad Balti Touati/ANSABr. slika: 157 / 15
Izvor: Mourad Balti Touati/ANSABr. slika: 158 / 15
Izvor: MATTEO BAZZI/ANSABr. slika: 159 / 15
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Izvor: Andrea Fasani/ANSABr. slika: 1510 / 15
Izvor: Andrea Fasani/ANSABr. slika: 1511 / 15
Izvor: MATTEO BAZZI/ANSABr. slika: 1512 / 15
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Izvor: Mourad Balti Touati/ANSABr. slika: 1513 / 15
Izvor: Mourad Balti Touati/ANSABr. slika: 1514 / 15
Izvor: MATTEO BAZZI/ANSABr. slika: 1515 / 15
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Navijači Milana, uključujući i pripadnike najpoznatije navijačke grupe "Curva Sud", ispunili su prostor ispred čuvene milanske bazilike "Sant’Ambrogio". Sve je bilo puno i prije samog obreda, a njihovi aplauzi i skandiranja legendarnom Bareziju natjerali su sve na suze.
Na ovaj način Milan se emotivno oprostio od svog nekadašnjeg kapitena, igrača koji je obilježio sedamdesete, osamdesete i devedesete na "San Siru", pokazavši kako jedan kapiten treba da se ponaša.
Izvor: EPA/MOURAD BALTI TOUATIBr. slika: 2010 / 20
Izvor: EPA/MOURAD BALTI TOUATIBr. slika: 2011 / 20
Izvor: EPA/MOURAD BALTI TOUATIBr. slika: 2012 / 20
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Izvor: EPA/MOURAD BALTI TOUATIBr. slika: 2013 / 20
Izvor: EPA/MOURAD BALTI TOUATIBr. slika: 2014 / 20
Izvor: EPA/MOURAD BALTI TOUATIBr. slika: 2015 / 20
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Izvor: EPA/MOURAD BALTI TOUATIBr. slika: 2016 / 20
Izvor: EPA/MOURAD BALTI TOUATIBr. slika: 2017 / 20
Izvor: EPA/MOURAD BALTI TOUATIBr. slika: 2018 / 20
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Izvor: EPA/MOURAD BALTI TOUATIBr. slika: 2019 / 20
Izvor: EPA/MOURAD BALTI TOUATIBr. slika: 2020 / 20
Od njega su se oprostili i legendarni fudbaleri Milana koji su igrali sa Barezijem. Između ostalog, sahrani je prisustvovao i Dejan Savićević. On je na sahranu došao u društvu Danijelea Masara, a tu su bili i Paolo Maldini, Marko van Basten, Mauro Tasoti, Alesandro Kostakurta i mnogi drugi.
Svoje delegacije poslali su i Real Madrid i Barcelona, čime je odana počast igraču koji je cijelu karijeru proveo u jednom klubu, a čija je odanost podsjetnik svima kako jedan sportista treba da se ponaša.
Barezi je rođen 1960. godine pokraj Breše i cijelu karijeru dao je Milanu. Kada je stigao nisu "rosoneri" ni izbliza bili veliki klub kao sada, dešavalo im se i da ispadnu iz lige. Ipak uz novac Silvija Berluskonija, vođstvo Fabija Kapela i Ariga Sakija sa klupe i Franka Barezija na terenu postao je Milan možda i najveća sila evropskog fudbala tokom devedesetih.
Bio je stameni štoper i libero koji je prema mnogima činio najbolju odbranu ikada kada je igrao sa Paolom Maldinijem, Alesandrom Kostakurtom i Maurom Tasotijem. Osvojio je Seriju A šest puta, pa Ligu šampiona tri puta, odigrao je preko 700 utakmica i 1989. je bio drugi u izboru za Zlatnu loptu iza Marka van Basketa. Ostavio je toliki trag da je Milan penzionisao njegovu šesticu.