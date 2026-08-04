Lejkersi su ostali bez Lebrona Džejmsa, ali bi jedna druga NBA zvijezda mogla da stigne u taj tim. Navodno je Klej Tompson bi uskoro mogao da zaduži dres kluba iz Los Anđelesa

Izvor: AP Photo/David J. Phillip, EPA/JOHN G. MABANGLO

Legendarni Lebron Džejms napustio je Los Anđeles Lejkerse, ali bi druga zvijezda mogla da stigne u ovaj tim. Navodno bi Klej Tompson (36) uskoro mogao da postane saigrač Luke Dončića.

Kako javlja "The Athletic", nije poznato da li će četvorostruki šampion NBA lige ostati i treću godinu u Dalasu. Kako sa ovim klubom nije imao zapažene uspjehe, na pomolu je jedan od zanimljivijih transfera ljeta. Tompson i Dalas su blizu raskida ugovora. "Očekuje se da će Tompson po izlasku na tržište slobodnih igrača potpisati za Los Anđeles Lejkerse, nakon što prođe proces otpuštanja", dodaje se.

Vidi opis Klej Tompson ide kod Dončića? NBA zvijezda želi Lejkerse iz posebnog razloga Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/JOHN G. MABANGLO Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Ron Jenkins / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Thearon W. Henderson / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Nije slučajnost što Tompson želi baš u Lejkerse. Dio djetinjstva proveo je u tom kraju, a u tom gradu i dalje ima kuću, pa bi mu prilagođavanje bilo najmanji problem. Tompsonu je ostalo još 17,4 miliona dolara u posljednjoj godini ugovora, a može se reći da je i pored veteranskih igračkih godina i dalje u dobroj formi. Bilježio je 11,7 poena, dok je iz igre bio precizan 39 odsto.

Međutim, Dalas ne žuri da se oprosti od budućeg člana Kuće slavnih. Majami je već izrazio želju da dovede Tompsona, a ideja kluba iz Teksasa je da ostvari razmjenu, a ne da postigne dogovor o otkupu.