NBA gubi bitku u Evropi: Evroliga ima veliki plan, sve će se znati poslije 28. aprila

Etore Mesina više nije tako ubijeđen da NBA treba da se umiješa na evropsko tržište gdje već decenijama primat ima Evroliga.

Izvor: EPA-EFE/GEORGIA PANAGOPOULOU

Slavni trener Etore Mesina je nakon napuštanja klupe Olimpije iz Milana ostao u klubu kao funkcioner i jedan je od stručnjaka koji su zagovarali saradnju Evrolige sa NBA Evropom. Ipak, prema njegovim riječima, stvari se ne odvijaju onako kako se očekivalo.

Upravo je Milano trebalo da bude jedan od šest gradova domaćina novog takmičenja pod patronatom NBA i FIBA, a početak je planiran za oktobar 2027. godine. Dokle se za sada stiglo?

Odmaklo se od prvobitnog rivalstva američke i evropske struje, održano je nekoliko sastanaka, a naredni, koji će biti ključni, zakazan je za 28. april. Prema riječima Etorea Mesine, 13 osnivačkih timova Evrolige uključujući Olimpiju Milano, predstaviće jedinstven plan.

To je pomak u odnosu na prošlost, kada je NBA težila da sarađuje sa pojedinačnim klubovima, a ne sa Evroligom u cjelini, za to je najzaslužniji novi izvršni direktor evropskog takmičenja Ćus Bueno koji ima iskustvo sa obe strane Atlantika.

Na sastanku krajem aprila će po prvi put evropski klubovi predstaviti zajednički stav. Mesina, ne krije svoje rezerve prema projektu kako je do sada izložen.

Izvor: EPA-EFE/GEORGIA PANAGOPOULOU

"Zabrinutost zbog ekonomskog modela i poslovne stabilnosti"

Ekonomski model koji je NBA predložila za novu evropsku ligu, po njegovom mišljenju, predstavlja ciljeve koje je teško pomiriti sa realnošću kontinentalnog tržišta. Konkretno, 20 miliona evra od prodaje karata po sezoni po klubu je cifra koja, u trenutnom evropskom kontekstu, djeluje nedostižno. Štaviše, nekoliko investitora je već izrazilo sumnje u ispravnost poslovnog plana, takođe s obzirom na nedavne ratove koji utiču na globalnu ekonomsku stabilnost.

Evroliga se uveliko transformiše

Plan je da se klubovi deoničari transformišu u franšize, kao i da još klubova dobije status stalnih učesnika, a među zainteresovanima su Crvena zvezda i Partizan. Pored promjene načina poslovanja koja bi trebalo da donese veći profit, najavljeno je i proširenje uz promjenu formata. Po ugledu na NBA, klubovi bi bili podijeljeni na konferencije na osnovu geografskog položaja, što bi doprinijelo većoj kompetitivnosti takmičenja.

Evroliga nema jasan datum kada će i koliko novih franšiznih mesta dodijeliti, to je proces koji će trajati u narednim godinama. Taj proces ići uporedo sa srednjoročnim planom promjene formata takmičenja. Za narednu sezonu će se ostati pri dosadašnjem modelu sa 20 timova - plej-inom, plej-ofom i Fajnal Forom.

Kako smo već pisali, status franšize će se plaćati između 45.000.000 i 80.000.000 evra. Nije se još diskutovalo kome bi se koliko naplatilo i kakvom dinamikom bi te isplate bile vršene.

