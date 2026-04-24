Barselona ispala iz Evrolige: Monako održao čas košarke i ušao u plej-of

Ekipa Barselone, dželat Crvene zvezde, izgubila je glatko na gostovanju Monaku u posljednjem meču plej-ina Evrolige. Majk Džejms i saigrači tako su zauzeli posljednje, osmo mjesto u plej-ofu.

Monako je mirno pobijedio Barselonu u plej-inu Evrolige (79:70) i ušao u plej-of kao osmoplasirani. Barsa, dželat Crvene zvezde, nije imala rješenje za na momente perfektnu igru tima iz kneževine, koji je u prvoj čevrtini šutirao 10/13, a do poluvremena izgubio samo dvije lopte.

Poslije poraza od Panatinaikosa u prvoj utakmici plej-ina, Monako se sabrao i mirno savladao ekipu Ćavija Paskvala, predvođen Majkom Džejmsom, koji je ubacio 13 poena i podijelio 10 asistencija.

Monako će u plej-ofu igrati protiv prvoplasiranog Olimpijakosa i na taj način su definisani svi parovi:

Olimpijakos - Monako

Valensija - Panatinaikos

Real - Hapoel Tel Aviv

Fenerbahče - Žalgiris

Plej-of će početi u utorak, 28. aprila, a serije će biti igrane na tri pobjede. Četiri pobjednika nastupiće na Fajnal-foru u Atini, zakazanom za period od 22. maja, kada će biti polufinala, do 24. maja, kada će biti odigrano veliko finale u hali OAKA.

