Crvena zvezda i Partizan igraju u novoj Evroligi: Koštaće ih papreno, ali će imati sva prava

Crvena zvezda i Partizan su navodno podneli zahteve za nove dugogodišnje licence u Evroligi.

Španski "Encestando" je izvijestio o novim potezima Evrolige i dijeljenju licenci za naredne sezone, a u tekstu ovog portala pominju se i srpski klubovi. Prema pisanju Španaca, Crvena zvezda i Partizan vide svoju budućnost u Evroligi, a ne u NBA Evropi.

Navodno najviše se oko nove licence i nastavka nastupa u Evroligi premišlja Asvel. Francuski klub će do 30. aprila Evroligi saopštiti da li naredne sezone želi da učestvuje u takmičenju, a ako to ne bude želio njihovo mjesto će otići pobjedniku Evrokupa.

Srpski klubovi žele da budu vlasnici

Kako izveštava "Encestando" 17 ekipa se prijavilo za nove licence, a među njima su Crvena zvezda i Partizan. Ipak, nakon sastanaka u prethodnih nekoliko nedjelja na kojima su donesene nove odluke u okviru Evrolige klubovi poput Barselone, Fenerbahčea i Bajerna odustali su od takmičenja u projektu NBA u Evropi i odlučili da svoju budućnost dugoročno vežu za Evroligu.

Navodno Evroliga planira proširenje, mada ne od naredne sezone, ali u bliskoj budućnosti. Osim povećanja broja timova koji se takmiče u planu je i povećanje broja punopravnih vlasik sa 13 koliko ih sada ima. Treba napomenuti da su u tih 13 isterani CSKA i Asvel koji je spreman da se povuče.

Ko će igrati novu Evroligu i koliko će to koštati?

Navodno Evroliga traži klubovima da plate za dugogodišnje licence u zamjenu za to da u budućnosti dok im traju ugovori imaju ista prava kao dioničari Evrolige. Za takve licence prema španskim izvorima ima već 17 zainteresovanih. Osim Crvene zvezde i Partizana tu su učesnici Evrolige poput Monaka, Valensije, Virtusa, Dubaija, Hapoela i Pariza ali i ambiciozni projekti Napolija i Galatasaraja. Takođe se navodno Zenit prijavio za povratak u Evroligu, a takođe i licencu želi tim iz Londona.

Prijava za učestvovanje je najmanjji problem, navodno Evroliga traži između 45.000.000 i 80.000.000 evra od klubova za ulaznicu i jednaka prava. Timovi poput Partizana i Crvene zvezde koji su već godinama u Evroligi, imaju istoriju i donose nešto posebno takmičenju imaće manju cijenu, dok će ekipe poput Hapoela i Dubaija morati da plate više. Takođe neće se cijela suma plaćati odjednom već u ratama tokom godina.

Ipak mnogo je ovakvih najava bilo tokom godina, pa ostaje da se vidi koliko je ovo istinito i hoće li postati zvanično. Takođe čeka se da se vidi kada će se i da li će se ruski klubovi vraćati u međunarodna takmičenja, mada potez Zenita tu djeluje indikativno.

