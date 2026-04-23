Bez gostujućih navijača i uz 450 policajaca: Ovako Real dočekuje Hapoel

Real Madrid će imati priliku da pred domaćim navijačima igra četvrfinale Evrolige.

Pred početak plej-ofa Evrolige, Real Madrid je dobio dozvolu da pred domaćom publikom odigra uvodne mečeve serije protiv Hapoela iz Tel Aviva, ali u ograničenom kapacitetu. Kako su potvrdile lokalne vlasti, oko 8.000 vlasnika sezonskih ulaznica moći će da prisustvuje duelima koji se igraju na tri dobijene utakmice.

Ova odluka donesena je nakon pritiska navijačkih grupa, među kojima su se posebno istakli Berserkersi. Oni su zahtijevali da se tribine u potpunosti otvore, uz argument da su slični rizični mečevi širom Evrope već organizovani bez incidenata. Podsetimo, prethodni susreti sa izraelskim timovima igrani su bez publike upravo iz bezbjednosnih razloga.

Ipak i pored djelimičnog povratka navijača, na snazi će biti stroge mjere bezbjednosti. Prvi redovi u dvorani ostaće prazni kako bi se obezbijedio sigurnosni prostor, a ulaz će biti dozvoljen isključivo vlasnicima sezonskih ulaznica, uz obaveznu identifikaciju koja mora odgovarati karti. U slučaju prenosa ulaznice na drugo lice, biće neophodna dodatna dokumentacija. Isti režim kontrole važiće i za goste u VIP ložama.

Organizatori su odlučili da neće biti slobodne prodaje ulaznica, dok gostujući navijači neće imati pravo ulaska u dvoranu. Bezbjednost će biti podignuta na najviši nivo, uz angažovanje oko 450 policajaca, kao i dodatnog privatnog obezbjeđenja. Zbog pojačanih kontrola, ulazi će biti otvoreni ranije nego inače, a sve navijačke aktivnosti biće ograničene isključivo na prostor dvorane kako bi se spriječili eventualni incidenti u okolini.

Iako kapacitet neće biti maksimalno popunjen, očekuje se da će prisustvo domaćih navijača značajno uticati na atmosferu tokom prvih utakmica, koje su zakazane za srijedu i petak. Nakon toga, serija se seli na neutralan teren. Izraelski klub je saopštio da će treći, kao i eventualni četvrti meč, biti odigrani u Bugarskoj. Iako je Hapoel veći dio sezone igrao u dvorani "Arena 8888" u Sofiji, zbog ranije zakazanih događaja biće prinuđen da promijeni lokaciju.

U ovom četvrtfinalnom okršaju sastaju se trećeplasirani i šestoplasirani tim ligaškog dijela sezone 2025/26, a pobjednik serije obezbijediće mjesto na završnom turniru Evrolige u Atini.

