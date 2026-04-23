Monako se raspada, a ima najboljeg defanzivca u Evroligi

Autor Nebojša Šatara
Alfa Dijalo bi poslije osvajanja titule najboljeg defanzivca Evrolige mogao da se nađe na radaru većine evropskih klubova.

Alfa Dijalo najbolji defanzivac Evrolige

Nakon što je Saša Vezenkov proglašen za najboljeg strijelca Evrolige, a Žan Montero za "Zvijezdu u usponu" sada je Alfa Dijalo dobio nagradu za najboljeg defanzivca elitnog evropskog takmičenja. 

Alfa Dijalo generalno igra sezonu karijere i u skraćenoj rotaciji Monaka je i ofanzivno postao jako bitan faktor. Sada je bio ubjedljvio prvi u glasanju za najbpljeg defanzivca, U sezoni u kojoj je prosječno bilježio 11,9 poena, 4,4 skoka i 0,5 blokada po utakmici kao i 1,3 ukradene lopte on je defanzivno radio najrazličitije poslove. Uspijevao je da čuva kako igrače na svojoj poziciji, tako i najbolje napadače rivalskog tima, bili oni bekovi ili centri.

Vidjećemo šta će biti sa Alfom Dijaloom naredne sezone, ne samo zato što mu ugovor ističe nego i zbog toga što je Monako u ogromnim finansijskim problemima i pitanje je da li će se uopšte takmičiti u eliti naredne sezone. 

U glasanju za najboljeg defanzivca sezone na drugom mjestu završio je Nikolo Meli, treći je bio iskusni plej Olimpijakosa Tomas Vokap, četvrti je završio Valter Tavareš, a peti Džerajan Grent iz Panatinaikosa.

Ko je osvajao ovaj trofej?

Do sada je Dimitris Dijamantidis apsolutni rekorder i teško da će iko stići njegovih šest titula. Valter Tavareš i Kajl Hajns su po tri puta bili najbolji defanzivci Evrolige, Brajant Danston je dva puta osvajao trofej, a najbolji defanzivci bili su Andrej Kirilenko, Viktor Hrijapa, Stefon Lazme, Adam Hanga i prošle godine Nik Vejler-Bab. 

