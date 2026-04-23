Alfa Dijalo bi poslije osvajanja titule najboljeg defanzivca Evrolige mogao da se nađe na radaru većine evropskih klubova.

Nakon što je Saša Vezenkov proglašen za najboljeg strijelca Evrolige, a Žan Montero za "Zvijezdu u usponu" sada je Alfa Dijalo dobio nagradu za najboljeg defanzivca elitnog evropskog takmičenja.

Alfa Dijalo generalno igra sezonu karijere i u skraćenoj rotaciji Monaka je i ofanzivno postao jako bitan faktor. Sada je bio ubjedljvio prvi u glasanju za najbpljeg defanzivca, U sezoni u kojoj je prosječno bilježio 11,9 poena, 4,4 skoka i 0,5 blokada po utakmici kao i 1,3 ukradene lopte on je defanzivno radio najrazličitije poslove. Uspijevao je da čuva kako igrače na svojoj poziciji, tako i najbolje napadače rivalskog tima, bili oni bekovi ili centri.

Vidjećemo šta će biti sa Alfom Dijaloom naredne sezone, ne samo zato što mu ugovor ističe nego i zbog toga što je Monako u ogromnim finansijskim problemima i pitanje je da li će se uopšte takmičiti u eliti naredne sezone.

U glasanju za najboljeg defanzivca sezone na drugom mjestu završio je Nikolo Meli, treći je bio iskusni plej Olimpijakosa Tomas Vokap, četvrti je završio Valter Tavareš, a peti Džerajan Grent iz Panatinaikosa.

Ko je osvajao ovaj trofej?

Vidi opis Monako se raspada, a ima najboljeg defanzivca u Evroligi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Do sada je Dimitris Dijamantidis apsolutni rekorder i teško da će iko stići njegovih šest titula. Valter Tavareš i Kajl Hajns su po tri puta bili najbolji defanzivci Evrolige, Brajant Danston je dva puta osvajao trofej, a najbolji defanzivci bili su Andrej Kirilenko, Viktor Hrijapa, Stefon Lazme, Adam Hanga i prošle godine Nik Vejler-Bab.

