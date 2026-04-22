Dubai sredio novo pojačanje: Nakon prvog mjesta u ABA ligi plaćaju obeštećenje za bivšeg NBA igrača

Džejlen Hord će biti još jedan igrač sa NBA iskustvom u sastavu Dubaija, pošto je vrlo blizu potpisa ugvoora sa timom iz Emirata.

Dubai je ove sezone ostao bez doigravanja u Evroligi, dok je u ABA nakonpobjede nad Bosnom osvojio prvo mjesto. Naredne sezone će ambicije biti još veće i već su spremna pojačanja.

Prvo bi trebalo da bude iskusni krilni centar Džejlen Hord, koji se dovodio u vezu sa Partizanom,a koji bi nakon dvije sezone trebalo da napusti Makabi iz Tel Aviva i da se preseli u Emirate. Ove sezone je prosječno bilježio 11,1 poen i 7,1 skok, a traži ga nekoliko timova. Ipak Dubai je navodno spreman da za njega plati i obeštećenje od 600.000 evra.

Ko čeka Horda u Dubaiju?

Ove sezone je na poziciji krilnog centra prva opcija bio Filip Petrušev, a tu su bili i Davis Bertans, Džastin Anderson, Avudu Abas, Bruno Kaboklo i Nemanja Dangubić. Vidjećemo da li će neko od njih napustiti ekipu ili u Dubaiju naredne sezone planiraju sastav sa više od 20 igrača.

Ove sezone su već otišli sa centarskih pozicija Džakori Vilijams, Džeri Butsijel, Leon Radošević, Sertač Šanli i Ahmet Duverioglu, a kao odlična pojačanja posebno su se ispostavili Mfiondu Kabengele, Kenan Kamenjaš i Filip Petrušev. Vidjećemo i kakav će biti status Mama Žaitea kada se vrati, vrlo vjerovatno tek naredne sezone.

