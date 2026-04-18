Tražio ga Hapoel, sanjali Grobari, želio Real Madrid: Mario Hezonja ipak dolazi u ABA ligu

Nakon ove sezone izgleda da će uprkos dugogodišnjem ugovoru sa Real Madridom Mario Hezonja otići u Dubai.

Mario Hezonja igra odlično i ove sezone, ima ugovor do 2029. godine sa Real Madridom vrijedan 2.500.000 dolara po sezoni, ali promijeniće sredinu. "Sportando" javlja da će Hezonja potpisati ugovor sa Dubaijem.

Iako se pominjalo da Hapoel pokušava da ga dovede, iako naravno Real Madrid hoće da ga zadrži, krilni igrač iz Dubrovnika je navodno presjekao. Iskusni Hezonja je imao nekoliko sukoba sa novim trenerom Reala Serđom Skariolom tokom ove sezone i očigledno je spreman da promijeni sredinu.

Navodno je Dubai u pregovorima i sa Realom oko obeštećenja, a Hezonja će potpisati trogodišnji ugovor sa klubom u kome nastupaju Aleksa Avramović, Nemanja Dangubić, Kosta Kondić i Filip Petrušev. Prema navodima "Sportanda", sa novim ugovorom će postati treći najplaćeniji košarkaš u Evroligi.

Pominjao se i Partizan

Prije potpisivanja ugovora na pet godina sa Real Madridom 2024. godine pominjalo se da bi Mario Hezonja mogao da dođe u Partizan. Nekoliko puta je sjajno dočekan u "Beogradskoj areni", ali ipak djeluje da je sve to bilo više u domenu lijepih želja nego ozbiljnih pregovora.

Ovaj 31-godišnjak iz Dubrovnika je nakon početaka u Hrvatskoj igrao za Barselonu, pa je kao peti pik na draftu otišao u NBA. Nakon pet godina u Orlandu, Njujorku i Portlandu vratio se u Evropu. Igrao je za Panatinaikos, Uniks i 2022. je došao u Real Madrid.