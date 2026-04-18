logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tražio ga Hapoel, sanjali Grobari, želio Real Madrid: Mario Hezonja ipak dolazi u ABA ligu

Autor Bojan Jakovljević
0

Nakon ove sezone izgleda da će uprkos dugogodišnjem ugovoru sa Real Madridom Mario Hezonja otići u Dubai.

Mario Hezonja prelazi u Dubai Izvor: MN PRESS

Mario Hezonja igra odlično i ove sezone, ima ugovor do 2029. godine sa Real Madridom vrijedan 2.500.000 dolara po sezoni, ali promijeniće sredinu. "Sportando" javlja da će Hezonja potpisati ugovor sa Dubaijem. 

Iako se pominjalo da Hapoel pokušava da ga dovede, iako naravno Real Madrid hoće da ga zadrži, krilni igrač iz Dubrovnika je navodno presjekao. Iskusni Hezonja je imao nekoliko sukoba sa novim trenerom Reala Serđom Skariolom tokom ove sezone i očigledno je spreman da promijeni sredinu. 

Navodno je Dubai u pregovorima i sa Realom oko obeštećenja, a Hezonja će potpisati trogodišnji ugovor sa klubom u kome nastupaju Aleksa Avramović, Nemanja Dangubić, Kosta Kondić i Filip Petrušev. Prema navodima "Sportanda", sa novim ugovorom će postati treći najplaćeniji košarkaš u Evroligi. 

Pominjao se i Partizan

Izvor: Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prije potpisivanja ugovora na pet godina sa Real Madridom 2024. godine pominjalo se da bi Mario Hezonja mogao da dođe u Partizan. Nekoliko puta je sjajno dočekan u "Beogradskoj areni", ali ipak djeluje da je sve to bilo više u domenu lijepih želja nego ozbiljnih pregovora. 

Ovaj 31-godišnjak iz Dubrovnika je nakon početaka u Hrvatskoj igrao za Barselonu, pa je kao peti pik na draftu otišao u NBA. Nakon pet godina u Orlandu, Njujorku i Portlandu vratio se u Evropu. Igrao je za Panatinaikos, Uniks i 2022. je došao u Real Madrid.

Tagovi

Mario Hezonja KK Dubai KK Real Madrid

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC