logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Svi smo htjeli da nam bude trener": Emotivan oproštaj Hezonje od Duška Vujoševića

"Svi smo htjeli da nam bude trener": Emotivan oproštaj Hezonje od Duška Vujoševića

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Košarkaš Real Madrida Mario Hezonja oprostio se od Duška Vujoševića

Oproštaj Hezonje od Duška Vujoševića Izvor: MN PRESS

Susret između Partizana i Žalgirisa protekao je u znaku Duška Vujoševića. Navijači Partizana opraštali su se od legendarnog trenera, Beogradska arena je bila puna, a fotografije sa meča obišle su svijet. Tako je poslednji pozdrav poslao i Mario Hezonja, uz vrlo emotivan komentar.

Jedan od ljubimaca navijača Partizana, ali nesuđeno pojačanje već godinama, Mario Hezonja je takođe uz nekoliko riječi odao počast Dušku Vujoševiću.

Izvor: Screenshot/Instagram/@supermariohezonja

"Neustrašiv. Svi smo htjeli da nam bude trener. Počivaj u miru", napisao je Mario Hezonja uz fotografiju Duška Vujoševića.

Iako je Hrvat javno govorio da navija za crno-bijele i na društvenim mrežama vrlo često dijeli ljubav prema Partizanu, saradnja se jednostavno nikad nije dogodila. Hezonja je karijeru započeo u Barseloni, potom igrao u NBA ligi, za Orlando, Njujork i Portland, a po povratku u Evropu obukao je dres Panatinaikosa, pa Uniksa i na kraju Real Madrida. Prema svemu sudeći, naredne sezone naći će novi klub u kojem će nastaviti sjajne partije.

Tagovi

Mario Hezonja Duško Vujošević

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC