"Svi smo htjeli da nam bude trener": Emotivan oproštaj Hezonje od Duška Vujoševića

Košarkaš Real Madrida Mario Hezonja oprostio se od Duška Vujoševića

Susret između Partizana i Žalgirisa protekao je u znaku Duška Vujoševića. Navijači Partizana opraštali su se od legendarnog trenera, Beogradska arena je bila puna, a fotografije sa meča obišle su svijet. Tako je poslednji pozdrav poslao i Mario Hezonja, uz vrlo emotivan komentar.

Jedan od ljubimaca navijača Partizana, ali nesuđeno pojačanje već godinama, Mario Hezonja je takođe uz nekoliko riječi odao počast Dušku Vujoševiću.

"Neustrašiv. Svi smo htjeli da nam bude trener. Počivaj u miru", napisao je Mario Hezonja uz fotografiju Duška Vujoševića.

Iako je Hrvat javno govorio da navija za crno-bijele i na društvenim mrežama vrlo često dijeli ljubav prema Partizanu, saradnja se jednostavno nikad nije dogodila. Hezonja je karijeru započeo u Barseloni, potom igrao u NBA ligi, za Orlando, Njujork i Portland, a po povratku u Evropu obukao je dres Panatinaikosa, pa Uniksa i na kraju Real Madrida. Prema svemu sudeći, naredne sezone naći će novi klub u kojem će nastaviti sjajne partije.