"Davao je 100 odsto sebe da me napravi čovjekom": Vanjine riječi o Duletu mora da čuje svaki Grobar

Kapiten Partizana Vanja Marinković oprostio se od Duleta Vujoševića, svog učitelja.

Beogradska arena se opraštala od Duleta Vujoševića na meču Partizana i Žalgirisa. Litvanski tim je upisao pobjedu, ali ona nije previše pogodila navijače u hali - košarka je bila u drugom planu zbog odlaska velikana i jedne od najbitnijih ličnosti za istoriju crno-bijelih. Vidjele su se suze i na licu kapitena Vanje Marinkovića.

Upravo je reprezentativac Srbije, koji je svojevremeno sarađivao sa Duškom Vujoševićem, nakon utakmice u Beogradu govorio o svom nekadašnjem treneru. Pošto zbog povrede ne igra, Marinković nije ni želio da priča o utakmici već je svoje pojavljivanje pred kamerama televizije "Arena sport" iskoristio da se oprosti od Vujoševića.

"Pričao bih samo o Duletu, jer nisam igrao, o drugim temama nek pričaju ostali igrači. Jako tužna vijest za sve navijače Partizana, napustio nas je najveći Partizanovac od svih nas. Jedan od najboljih ljudi koje sam ja upoznao u svom životu. Dule Vujošević je svim igračima, a i meni, najviše pomogao, gurnuo nas je u svijet ozbiljne košarke. Napravio me je da budem ovo što sam danas. Neizmjerno sam mu zahvalan. Pored roditelja i najbližih jedini je čovjek koji je davao 100 odsto sebe da bi me napravio čovjekom", rekao je Vanja Marinković.

Vujošević je bio izuzetno značajan za karijeru Marinkovića, kojeg navijači Partizana i danas zovu "ružom". To je simbol koji se tokom mandata trofejnog trenera često koristio za talentovane košarkaša koji su priključivani prvom timu, a sve zbog parole "Ako su ruže, procvjetaće" koju je Vujošević koristio za svoje pulene.

