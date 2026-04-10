Partizan nije pomogao Zvezdi: Crno-bijeli pali u Beogradskoj areni poslije velike borbe

Beograđani doživjeli poraz u pretposljednjem kolu Evrolige.

Izvor: MN PRESS

Meč između Partizana i Žalgirisa protekao je u znaku oproštaja od Duška Vujoševića. Ipak, ne može se zanemariti rezultat, iako on nije važan za crno-bijele, ali Partizan je izgubio u Beogradskoj areni 83:74. Tim Đoana Penjaroje u dva navrata imao je priliku da se rezultatski vrati u meč, ali su Zeleni iskusno zaustavili domaći tim. Ujedno, Parni valjka nije olakšao Crvenoj zvezdi put ka plej-ofu Evrolige.

Partizan je prvu priliku da preokret stvorio krajem treće četvrtine, kad je poenima Karlika Džounsa stigao na pola koša zaostatka (56:55). Ipak, crno-bijeli nikako nisu uspjeli da se trgnu i prelome u svoju korist, umesto toga Azolus Tubelis je iskoristio priliku, vezao seriju 5:0 i vratio prednost Žalgirisu pred narednih 10 minuta. Očekivalo se da će crno-bijeli, kao i u prethodnim mečevima podići formu u završnici, ali su gosti vezali 7:0 za prvu dvocifrenu prednost u Beogradskoj areni (70:57).

Ipak, crno-bijeli su uspjeli da se vrate u meč i sredinom posljednje dionice vezali su seriju od 10:0 za 75:69, ali je Tubelis ponovo bio koban za Parni valjak. Vezao je četiri poena, pomogao je i Francuisko, pa Brazdeikis, za veliko vođstvo u finišu meča (83:69). Na kraju, Partizan je imao tek nešto manje od minuta za bilo kakav preokret, ali je bilo jasno da tim Đoana Penjaroje neće moći da utiče na ishod.

Iako je Karlik Džouns ponovo bio na vrhuncu zadatka, izmišljao akcije crno-bijelih, pogađao iz nemogućih pozicija, to nije bilo dovoljno da se susret prelomi. Jednostavno, Valjak je bio stegnut od samog početka, nije imao tu žar i energiju kao u nekim drugim susretima i to je odnijelo prevagu.

Ujedno, poraz Partizana žestoko utiče i na komšije. Crvena zvezda poslije ovog susreta ima minimalne šanse za direktan plasman u plej-of.

Partizan: Džouns 15, Milton 13, Osetkovski 9 (9 sk), Bošnjaković, Pokuševski 2, Braun 4, Radanov, Bonga 13, Lakić, Fernando 12 (9 sk), Kalates 6.

Žalgiris: Vilijams-Gos 13, Farncisko 18 (6 as), Rajt 8 (11 sk), Brazdeikis 6, Gedraitis, Tubelis 12, Lo 4, Sliva 10 (5 sk), Birutis, Butkevičijus, Sirvidis, Ulanovas 12.

