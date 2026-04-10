Partizan sprema oproštaj od Duška Vujoševića: Evo kako izgleda Beogradska arena pred Žalgiris

Beogradska arena će se u meču Partizana i Žalgirisa oprostiti od najtrofejnijeg trenera kluba Duška Vujoševića.

Partizan će u 37. kolu Evrolige dočekati Žalgiris, ali susret u elitnom takmičenju u Beogradskoj areni zasigurno će proći u znaku nedavno preminulog Duška Vujoševića.

Činjenica da je riječ o najtrofejnijem treneru u istoriji Partizana dovoljan je povod da se Grobari okupe u velikom broju. Ipak, nije to jedina simbolika. Vujošević je posljednji evropski meč vodio baš protiv Žalgirisa, pa je dešavanje u Areni zbog toga još važnije.

Knjiga žalosti postavljena je ispred Beogradske arene, a po ulasku u dvoranu navijači će odati poštu legendarnom treneru. Sve je spremno za oproštaj, Parni valjak je na društvenim mrežama već podijelio nekoliko fotografija. Mogu se vidjeti stolica na kojima su fotografije Duška Vujoševića, a riječ je o onoj čuvenoj - sa crvenim karanfilom.

Košarkaši Partizana nosiće i posebne majice na zagrijavanju, na njima je lik Duška Vujoševića, a na slici se može vidjeti kako trener Partizana šalje pozdrave.

Na video bimu, sve vrijeme će stajati platno sa imenom slavnog trenera - Duško Vujošević. I naravno, tu su i majice sa natpisom "časovi ljubavi" kako je Duško Vujošević krstio odnos navijača Partizana i igrača. Bilo je to davne 2010, kad je Panatinaikos savladao crno-bijele 82:66.

