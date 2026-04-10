Partizan otvorio knjigu žalosti povodom Vujoševićeve smrti: Tuga pred Beogradskom arenom zbog Duleta

KK Partizan postavio je knjigu žalosti ispred Beogradske arene

KK Partizan otvorio je knjigu žalosti povodom smrti legendarnog Duška Vujoševića i postavio je ispred sjeverne tribine Beogradske arene. U dvorani u kojoj je ostvarivao velike pobjede sa crno-bijelima, od petka ujutru okupljaju se navijači Partizana ali i svi ljubitelji košarke, sporta u cjelini i poštovaoci Duška Vujoševića.

Takođe, Partizan je najavio da učestvovati u kreiranju dokumentarnog filma o Dušku Vujoševiću.

"Legendarni trener Duško Vujošević srce je bogate tradicije Košarkaškog kluba Partizan, zbog koje je ekipa filma 'Import' odlučila da film utemelji u Srbiji i ovom klubu. Zbog svijesti o tome, emocijama i poštovanju koje gajimo prema njegovom liku i djelu, kao i u znak zahvalnosti navijačima na podršci koju nam pružaju, ekipa koja stoji iza filma 'Import' neposredno će po završetku ovog snimanja staviti na raspolaganje sve svoje resurse KK Partizan i učestvovati u kreiranju dokumentarnog filma o Dušku Vujoševiću", saopštio je klub iz Humske.

Vujošević je preminuo u utorak u Beogradu poslije komplikacija izazvanih teškom upalom pluća, a nakon duge i teške bolesti. Biće sahranjen u utorak u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.