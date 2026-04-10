logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan otvorio knjigu žalosti povodom Vujoševićeve smrti: Tuga pred Beogradskom arenom zbog Duleta

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

KK Partizan postavio je knjigu žalosti ispred Beogradske arene

KK Partizan postavio je knjigu žalosti povodom smrti Duška Vujoševića

KK Partizan otvorio je knjigu žalosti povodom smrti legendarnog Duška Vujoševića i postavio je ispred sjeverne tribine Beogradske arene. U dvorani u kojoj je ostvarivao velike pobjede sa crno-bijelima, od petka ujutru okupljaju se navijači Partizana ali i svi ljubitelji košarke, sporta u cjelini i poštovaoci Duška Vujoševića.

Takođe, Partizan je najavio da učestvovati u kreiranju dokumentarnog filma o Dušku Vujoševiću.

"Legendarni trener Duško Vujošević srce je bogate tradicije Košarkaškog kluba Partizan, zbog koje je ekipa filma 'Import' odlučila da film utemelji u Srbiji i ovom klubu. Zbog svijesti o tome, emocijama i poštovanju koje gajimo prema njegovom liku i djelu, kao i u znak zahvalnosti navijačima na podršci koju nam pružaju, ekipa koja stoji iza filma 'Import' neposredno će po završetku ovog snimanja staviti na raspolaganje sve svoje resurse KK Partizan i učestvovati u kreiranju dokumentarnog filma o Dušku Vujoševiću", saopštio je klub iz Humske.

Vujošević je preminuo u utorak u Beogradu poslije komplikacija izazvanih teškom upalom pluća, a nakon duge i teške bolesti. Biće sahranjen u utorak u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Duško Vujošević KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC