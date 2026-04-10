Džanan Musa ispričao je i jednu anegdotu o Dušku Vujoševiću i njihovoj saradnji kada je bio u reprezentaciji.

Izvor: MN Press/Printscreen/YouTube/Podcast

Duško Vujošević je preminuo u 68. godini i od njega se u posljednja 24 sata opraštaju mnogi. Dosta ljudi sa kojima je sarađivao tokom duge karijere, među njima je i Džanan Musa sa kojim je radio u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Dobro pamti te detalje sadašnji košarkaš Dubaija.

"Meni je srećom bio u reprezentaciji trener i Dule Vujošević. Bio sam nosilac te reprezentacije i imao sam tri zahtjevna mjeseca. To je znalac koji je nevjerovatan, neko ko, treba knjiga da se napiše o njemu. Bogdanović, Veseli, Lovernj, Vesterman, svi znamo ko je i šta je doveo njih do toga gdje su. Sistemi rada i sistemi svega su specifični. Čitanje knjiga, reprezentacija", počeo je Musa priču u podkastu "Inkubator".

Vidi opis Džanan Musa: "Zbog Duleta Vujoševića sam u šest ujutru stajao ispred trafike" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Potom je pričao o jednoj anegdoti sa najtrofejnijim trenerom Partizana.

"Sjećam se jedne anegdote, 12 uveče, fizioterapeut Amer iz reprezentacije dolazi do moje sobe i kuca mi na vrata. Ponoć je, spavanje je kod Duleta bilo najvažnije, bio je rigorozan. Ja otvaram vrata, pravim se da spavam, naravno da ne spavam, kaže mi da idem kod Duleta u sobu..."

"U 6 ujutru stojim na trafici zbog Duleta"

Vidi opis Džanan Musa: "Zbog Duleta Vujoševića sam u šest ujutru stajao ispred trafike" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Heiko Becker / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Sergei Savostyanov / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: VITALII KLIUIEV / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Tada kreće jedna nezaboravna priča i nešto što očigledno Džanan neće zaboraviti.

"Ja puštam bradu, jer bez brade izgledam kao da imam 12 godina. Dolazim dole do sobe, kucam na vrata kaže mi da je otvoreno. Ulazim, kažem 'izvolite kouč'. Pita me jesam to neobrijan, kažem jesam. Pita me jel imam brijač, ja kažem da nemam. Kaže 'super, u tome jeste stvar, sutra do 7 ujutru da si obrijan'. Idem od sobe do sobe, niko nema brijač, niko se ne brije", smije se Musa.

Ali, tada je shvatio da postoji samo jedno rješenje za njegov veliki problem.

"Šta ću jadan, sjetim se da ima jedan kiosk na kraju grada koji radi od 6 ujutru. Stajao sam sa novčanikom u ruci da kupim brijač. To je bio jednokratni, sa onim jednim. Došao sam na doručak izrezan svuda, krv svuda šiklja. Jedem, krv kaplje. E, to je bio Dule, da vam kažem, da vam dočaram. Zamisli ti to. Njemu je drago što nemaš brijač i što moraš da 'pogineš' tražeći ga, pa se brijati. To je nešto, razlika između američkih trenera, Amerikanac ti to nikada ne bi uradio, neko bi ga tužio. Da to uradi neki trener u NBA vjerovatno bi završio u zatvoru na tri godine", završio je Musa.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:10 Arena skandira Duletu Vujoševiću Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)